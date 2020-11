Pre testovanie neprišlo u pekárov k obmedzeniam či prerušeniam výroby

Bratislava 3. novembra (TASR) – Slovenskí pekári zvládli celoplošné testovanie na nový koronavírus bez väčších prekážok. Podľa prieskumu Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) medzi jednotlivými výrobcami, neprišlo v žiadnej z prevádzok k obmedzeniam či prerušeniam výroby.



"Podľa dát, ktoré sme získali od našich členov, prišlo v pekárňach v priemere k 3,5-percentnému výpadku zamestnancov. Z toho väčšina z nich bola buď pozitívne testovaná, alebo v priamom kontakte s pozitívne testovaným. Dobrovoľnú karanténu, a teda neúčasť na testovaní, si zvolilo asi 0,5 % pracovníkov. Celoplošné testovanie tak nemalo výrazný vplyv na chod spoločností a zásobovanie obyvateľstva čerstvými pekárenskými výrobkami," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC. Väčšina pekárenských spoločností výpadok zamestnancov riešila presunom pracovníkov z iných zmien, zlúčením rozvozových liniek či obmedzením sortimentu.



Slovenské pekárne pripomínajú, že plne podporili celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu nekontrolovateľnému šíreniu pandémie koronavírusu. Zároveň žiadajú, aby sa v testovaní pokračovalo, nakoľko to môže mať podľa nich pozitívny efekt na zachytenie väčšieho množstva pozitívnych a infekčných pracovníkov.



"Plne podporujeme ideu mobilných testovacích stanov zriadených v okresoch, ktoré by obyvateľstvu slúžili na pretestovanie aj mimo celoštátneho testovania. Vzhľadom k tomu, že viacerí pekári si testovali svojich zamestnancov sporadicky už od začiatku epidémie vo vlastnej réžii a plne si ich hradili, uvítali by sme, ak by sa toto finančne výhodnejšie testovanie umožnilo aj pekárom a ostatným potravinárom, ideálne pod gesciou štátu," dodala Lopúchová.