Slovenskí pekári začnú samostatne a tvrdšie presadzovať svoje záujmy

Bratislava 11. decembra (TASR) – Slovenskí pekári začnú samostatne a tvrdšie presadzovať záujmy pekárenského, cukrárenského a cestovinárskeho odvetvia na Slovensku. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Na štvrtkovom okovaní o tom informovali zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.



"Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári sa rozhodli intenzívnejšie a samostatne bojovať za svoje odvetvie. Doteraz totiž náš hlas nebolo dostatočne počuť, čo si niektorí vysvetľovali ako našu slabosť. Opak je však pravdou, pekárstvo, cukrárstvo a cestovinárstvo predstavuje až tretinu zamestnancov celého potravinárskeho priemyslu na Slovensku a naše produkty konzumujú Slováci najčastejšie zo všetkých potravinárskych výrobkov," povedal Milan Lapšanský, výkonný riaditeľ Slovenskho zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.



Na rokovaní so zástupcami agrorezortu predstavitelia zväzu vyjadrili ostrý nesúhlas so zmenami, ktoré schválila vláda SR v novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. "Pekárstvo je najohrozenejší sektor celého potravinárstva v krajine. Zmeny v zákone odstraňujú opatrenia chrániace pekárov pred návratom agresívnych obchodných praktík používaných reťazcami v minulosti," uviedol Lapšanský.



Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári zároveň zástupcom Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prisľúbili pomoc a podporu pri nastavovaní legislatívy a európskych a štátnych podpôr, tak aby boli prospešné pre spotrebiteľov a sebestačnosť krajiny.



„Pekári a ich viac ako 12 000 zamestnancov preukázali počas oboch vĺn pandémie, že napriek neľahkej situácii, meniacim sa podmienkam a neraz i chaosu zo strany štátnych inštitúcií dokážu zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva. Ak však zo zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami vypadne zákaz nákupu potravín pod výrobné náklady, túto kľúčovú schopnosť stratia. Znamenať to bude nie priblíženie sa Slovenska k potravinovej sebestačnosti v pečive, ale práve naopak, významnú stratu potravinovej sebestačnosti, čiže nedostatok pečiva v mnohých častiach Slovenska," vysvetlil Lapšanský.



Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov združuje výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov od samostatne zárobkovo činných osôb až po veľké pekárne. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12 000 pracovníkov.