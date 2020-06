Pekári sú rozhorčení, že rušenie sanitárneho dňa sa oznámilo neskoro

Bratislava 19. júna (TASR) – Pekári na jednej strane akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj. Na druhej strane sú však rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné predaje znovu rozbehnú, pretože mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené. Uviedol to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov v reakcii na piatkové oznámenie premiéra Igora Matoviča a hlavného hygienika SR Jána Mikasa o tom, že sa od 20. júna ruší povinnosť obchodov mať nedeľu ako tzv. sanitárny deň.



„Výroba pekárenských výrobkov počas víkendov je vzhľadom na zavedenie sociálneho balíčka za prácu v noci, počas víkendov a sviatkov, kedy tvorí cena práce viac ako polovicu výrobných nákladov, vysoko neefektívna. Aj napriek tomu pekári akceptujú rozhodnutie vlády SR opätovne zaviesť nedeľný predaj," spresnila Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.



Pekári sú však podľa Lopúchovej rozhorčení z toho, že vláda svoje rozhodnutie komunikovala len dva dni predtým, ako sa nedeľné predaje znovu rozbehnú a mnohé výrobné závody na to nie sú pripravené, pretože sa o tejto možnosti dlhodobo diskutovalo a nič nenasvedčovalo tomu, že rozhodnutie o otvorení prevádzok bude tak náhle.



Každý podnik má podľa nej dlhší čas naplánované pracovné zmeny a nemajú vopred, naviac v posledný pracovný deň v týždni, zaistenú pracovnú silu na víkend, nielen v samotnej výrobe, ale ani v radoch vodičov, technikov či strážnej služby.



„Mnohé menšie pekárne môžu mať dokonca problém s nedostatočným zásobením surovinami na výrobu chleba a pečiva. Slovenskí pekári preto opäť upozorňujú na fakt, že s výrobcami z prostredia vlády nikto nekomunikuje takto závažné kroky, čo vedie k výrazným problémom v slovenských podnikoch," uzavrela Lopúchová.



Premiér Igor Matovič a hlavný hygienik SR Ján Mikas v piatok ráno informovali, že povinný tzv. sanitárny deň v obchodoch v nedeľu sa od soboty 20. júna ruší.



„Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu a zároveň sa ruší povinnosť prevádzkovateľov priestorov maloobchodných prevádzok pre každú nedeľu v mesiaci vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok, teda tzv. sanitárny deň," spresnil Mikas.



Kontroly vykonávania sanitácie budú podľa Mikasa vykonávať regionálne úrady verejného zdravotníctva tak ako doteraz.