SZPCC: Vyzývame poslancov, aby nelegalizovali nekalé praktiky obchodu

Bratislava 10. mája (TASR) – Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) otvoreným listom vyzval poslancov Národnej rady (NR) SR, aby nelegalizovali nekalé praktiky obchodníkov. Uviedol to Milan Lapšanský, výkonný riaditeľ SZPCC v súvislosti s novelou zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý má tento týždeň prerokovávať NR SR. Pre sektor zamestnávajúci až tretinu ľudí z celého potravinárstva na Slovensku, by mali navrhované zmeny zákona podľa Lapšanského katastrofálne následky.



"Navrhované zmeny zákona o neprimeraných podmienkach znamenajú, že výrobcovia potravín, po pandemickom roku hlboko v červených číslach, by začali na pokyn poslancov NR SR poskytovať bezúročné úvery obchodným reťazcom. Obchodné reťazce pritom za minulý rok dosiahli viac ako 6-percentný nárast tržieb a historicky sú na rekordných číslach. Za dodaný tovar by totiž pre predĺženie splatnosti faktúr dostali potravinári zaplatené o desiatky dní neskôr. Na splatenie výrobných nákladov by si tak pekári museli požičiavať z bánk," uvádza v liste poslancom SZPCC.



Lapšanský upozornil, že novela a predložený pozmeňovací návrh poslanca NR SR Jaroslava Karahutu zo Sme rodina totiž predlžuje lehotu splatnosti faktúr z 15 na viac ako 30 dní. Pre ostatných výrobcov potravín navrhuje zmeniť to, že splatnosť sa nebude počítať od momentu dodania tovaru, ale až odo dňa doručenia faktúry.



Vládna novela aj pozmeňovací návrh hnutia Sme rodina podľa Lapšanského legalizujú viaceré protizákonné neprimerané podmienky v obchode s potravinami. "Pýtame sa, prečo by mali domáci zákonodarcovia legalizovať protiprávne obchodné praktiky? V koho záujme by takéto konanie bolo? Rozhodne nie v záujme slovenských spotrebiteľov, ani slovenských výrobcov potravín, ani v záujme zvýšenia potravinovej sebestačnosti Slovenska. V prospech koho záujmov by takto mali poslanci tento zákona meniť," pýtajú sa slovenskí pekári, cukrári a cestovinári v liste poslancom.



Zdôraznil, že SZPCC preto v mene viac ako 12.000 zamestnancov a živnostníkov z celého Slovenska zabezpečujúcich každodenne dodávky chleba a pečiva pre milióny Slovákov žiada poslancov, aby prijali len zmeny, ktoré vyžaduje aktualizácia európskej smernice.



"Nerušte žiadne zakázané nekalé a nelegálne praktiky v novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Európska komisia (EK) a ministerstvo (pôdohospodárstva) potrebujú iba transponovať aktualizáciu smernice EK. Dámy poslankyne a páni poslanci, prosíme Vás nerobte nadprácu v neprospech Slovenska a slovenských výrobcov potravín," vyzýva SZPCC slovenských zákonodarcov.



Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov združuje výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov od SZČO až po veľké pekárne. Členovia zväzu každodenne zabezpečujú väčšinu spotreby chleba, pečiva i cukrárskych výrobkov a zamestnávajú viac ako 12.000 pracovníkov.