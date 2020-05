SZPM: Presun peňazí v pilieroch podpôr môže zničiť prvovýrobu mlieka

Bratislava 28. mája (TASR) - Slovenskí prvovýrobcovia mlieka sa obávajú pripravovaných zmien v systéme priamych platieb a viazaných podpôr na kravy s trhovou produkciou mlieka. Informoval o tom Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM) v reakcii na úvahy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR presunúť časť prostriedkov z 1. do 2. piliera podpôr. Navrhované zámery môžu podľa SZPM zlikvidovať prvovýrobu mlieka a komoditu, v ktorej je SR zatiaľ sebestačná.



"Je potrebné si uvedomiť, že presun sa nedotýka len zníženia platieb na plochu, ale aj viazaných podpôr, z ktorých je podporovaná produkcia citlivých komodít. SZPM je zásadne proti zníženiu priamych aj viazaných platieb, nakoľko už ich súčasná výška nedosahuje úroveň európskych platieb a vážne ohrozuje konkurencieschopnosť slovenských poľnohospodárskych podnikov. Zastávame názor, že schválenie zníženia podpory slovenským poľnohospodárom je aj v príkrom rozpore s programovým vyhlásením vlády SR, pretože spôsobí zníženie sebestačnosti vo výrobe potravín," spresnil Alexander Pastorek, predseda SZPM.



Priblížil, že slovenský sektor prvovýroby mlieka prežil od vstupu do Európskej únie tri vážne krízy, pri ktorých slovenskí prvovýrobcovia mlieka zaznamenali kumulovanú stratu v celkovom objeme vyše 500 miliónov eur.



"Tieto straty spôsobili pokles počtu podnikov prvovýroby mlieka o 50 % a stavov dojníc o 40 %. Ďalšie zníženie podpôr súvisiacich s produkciou mlieka vážne ohrozí budúcnosť sektora mlieka na Slovensku," upozornil Pastorek. SZPM podľa neho žiada o prehodnotenie zámeru znížiť sadzby priamych platieb na plochu a viazanej platby na kravy s trhovou produkciou mlieka.



"V prípade potreby konzultácie sme pripravení poskytnúť rezortnému ministerstvu svoj odborný potenciál a profesionálne skúsenosti v oblasti prvovýroby mlieka a spolupracovať pri prijímaní opatrení, ktoré by pomohli riešiť túto zložitú situáciu," uzatvoril Pastorek.