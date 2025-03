SZRB dosiahla najvyšší zisk za takmer 20 rokov

Bratislava 11. marca (TASR/OTS) -Slovenská záručná a rozvojová banka poskytla za rok 2024 úvery a záruky v celkovom objeme 139,21 mil. eur a jej celkové úverové portfólio k 31.12.2024 predstavovalo 332,45 mil. eur. Banke sa podarilo znížiť objem zlyhaných úverov oproti predchádzajúcemu roku o viac ako 2 p. b. Z hľadiska objemu čerpaných úverov boli najvýznamnejšími programami priamy úver, kontokorentný úver, úver FlexiROZVOJ a POĽNOúver.V roku 2024 Slovenská záručná a rozvojová banka dosiahla jeden z historicky najlepších hospodárskych výsledkov. Celkové nekonsolidované výnosy boli vo výške 33,08 mil. eur, z čoho čistý úrokový výnos predstavoval 30,72 mil. eur, zatiaľ čo prevádzkové náklady boli na úrovni 16 mil. eur. Prevádzkový hospodársky výsledok dosiahol 17,08 mil. eur. Čistý hospodársky výsledok pred zdanením za rok 2024 bol v dôsledku tvorby opravných položiek a rezerv vo výške 16,33 mil. eur. Pre porovnanie čistý zisk pred zdanením za rok 2023 bol vo výške 11,77 mil. eur. Čistý zisk banky mal v posledných rokoch výraznú rastúcu tendenciu., zhodnotil rok 2024 takto:V reakcii na potreby malých a stredných podnikov a so zámerom spolufinancovať projekty, ktoré sú podporené aj z fondov EÚ, SZRB v roku 2024 podpísala zmluvy o spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, aby sa mohli realizovať investície z Plánu obnovy, resp. z Programu Slovensko 2021 – 2027.Vo svojom poslaní sa SZRB významne opierala aj o spoluprácu so zahraničnými partnermi. Čerpaním úverovej linky z Rozvojovej banky Rady Európy sa zvýšila konkurencieschopnosť banky v segmente poskytovania dlhodobých úverov so splatnosťou do 15 rokov. Pokračovala aj spolupráca s Európskym investičným fondom, ktorá banke umožňuje poskytovať úvery s až 80 %-nou zárukou.