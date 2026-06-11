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SZRB minulý rok posilnila spoluprácu so svojou dcérou SIH
Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) zverejnila konsolidovanú výročnú správu za rok 2025 vrátane údajov za svoju dcérsku spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH). Konsolidovaná bilančná suma banky bola ku koncu roka 2025 na úrovni 682,8 mil. eur.
Autor OTS
• Konsolidovaný hospodársky výsledok pred zdanením bol vo výške 16,5 mil. eur a čistý zisk dosiahol 11,2 mil. eur.
• Banka poskytla historicky najväčší objem úverov vo výške 158 mil. eur primárne malým a stredným podnikom.
• Hodnota aktív v správe skupiny SIH dosiahla ku koncu roka 2025 výšku 1 593 mil. eur.
Bratislava 11. júna (OTS) - Konsolidovaná bilančná suma banky dosiahla ku koncu roka sumu 682,8 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 27 mil. eur. Prevádzkový konsolidovaný hospodársky výsledok pred tvorbou opravných položiek a rezerv bol na úrovni 18,7 mil. eur. Konsolidovaný hospodársky výsledok pred zdanením dosiahol výšku 16,5 mil. eur, po zdanení činil 11,2 mil. eur. Čistý konsolidovaný úrokový výnos dosiahol 25,5 mil. eur, pričom úrokové výnosy boli vo výške 32,1 mil. eur a úrokové náklady vo výške 6,6 mil. eur. Čistý výnos z poplatkov a provízií dosiahol výšku 2,4 mil. eur.
Banka poskytla historicky najväčší objem úverov vo výške 158 mil. eur primárne malým a stredným podnikom. Klienti banky načerpali nové úvery a záruky spolu v celkovom objeme 193,6 mil. eur, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje nárast o 39 %. Najviac úverov bolo poskytnutých v sektoroch stavebníctva a poľnohospodárstva.
Hodnota aktív v správe skupiny SIH, investovaných návratnou formou prostredníctvom finančných nástrojov a financovaných zo zverených prostriedkov primárne z fondov EÚ, dosiahla ku koncu roka 2025 výšku 1 593 mil. eur.
Radko Kuruc, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva SZRB, zhodnotil kooperáciu banky s dcérskou spoločnosťou SIH takto: „Moderná rozvojová politika sa nezaobíde bez úzkej spolupráce. Prepojenie s našou dcérskou spoločnosťou Slovak Investment Holding sa v roku 2025 stalo hmatateľnou realitou. Príkladom je aj naša aktívna participácia v programe National Development Fund III. (NDF III.). Hoci ide o nástroj dostupný celému bankovému sektoru, práve SZRB v ňom vďaka úzkej synergii so svojou dcérskou spoločnosťou SIH chce zohrávať kľúčovú rolu. Cez úver so zárukou NDF III. prinášame trhu unikátnu pridanú hodnotu kombináciou tradičného úverovania, štátnej záruky a grantu.“
• Banka poskytla historicky najväčší objem úverov vo výške 158 mil. eur primárne malým a stredným podnikom.
• Hodnota aktív v správe skupiny SIH dosiahla ku koncu roka 2025 výšku 1 593 mil. eur.
Bratislava 11. júna (OTS) - Konsolidovaná bilančná suma banky dosiahla ku koncu roka sumu 682,8 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 27 mil. eur. Prevádzkový konsolidovaný hospodársky výsledok pred tvorbou opravných položiek a rezerv bol na úrovni 18,7 mil. eur. Konsolidovaný hospodársky výsledok pred zdanením dosiahol výšku 16,5 mil. eur, po zdanení činil 11,2 mil. eur. Čistý konsolidovaný úrokový výnos dosiahol 25,5 mil. eur, pričom úrokové výnosy boli vo výške 32,1 mil. eur a úrokové náklady vo výške 6,6 mil. eur. Čistý výnos z poplatkov a provízií dosiahol výšku 2,4 mil. eur.
Banka poskytla historicky najväčší objem úverov vo výške 158 mil. eur primárne malým a stredným podnikom. Klienti banky načerpali nové úvery a záruky spolu v celkovom objeme 193,6 mil. eur, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje nárast o 39 %. Najviac úverov bolo poskytnutých v sektoroch stavebníctva a poľnohospodárstva.
Hodnota aktív v správe skupiny SIH, investovaných návratnou formou prostredníctvom finančných nástrojov a financovaných zo zverených prostriedkov primárne z fondov EÚ, dosiahla ku koncu roka 2025 výšku 1 593 mil. eur.
Radko Kuruc, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva SZRB, zhodnotil kooperáciu banky s dcérskou spoločnosťou SIH takto: „Moderná rozvojová politika sa nezaobíde bez úzkej spolupráce. Prepojenie s našou dcérskou spoločnosťou Slovak Investment Holding sa v roku 2025 stalo hmatateľnou realitou. Príkladom je aj naša aktívna participácia v programe National Development Fund III. (NDF III.). Hoci ide o nástroj dostupný celému bankovému sektoru, práve SZRB v ňom vďaka úzkej synergii so svojou dcérskou spoločnosťou SIH chce zohrávať kľúčovú rolu. Cez úver so zárukou NDF III. prinášame trhu unikátnu pridanú hodnotu kombináciou tradičného úverovania, štátnej záruky a grantu.“