SZRB minulý rok poskytla historicky najväčší objem úverov
Bilančná suma banky bola ku koncu roka 2025 na úrovni 644,2 mil. eur.
Autor OTS
• Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytla za rok 2025 historicky najväčší objem úverov vo výške 158 mil. eur primárne malým a stredným podnikom. Klienti banky načerpali nové úvery a záruky spolu v objeme takmer 194 mil. eur, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje nárast o 39 %.
• Hospodársky výsledok banky pred zdanením bol vo výške 12,1 mil. eur a čistý zisk dosiahol 8,6 mil. eur.
Bratislava 15. apríla (OTS) - Slovenská záručná a rozvojová banka poskytla za rok 2025 úvery a záruky v celkovom objeme 193,6 mil. eur. Čistý úrokový výnos a čistý výnos z poplatkov a provízií spolu dosiahli 27,7 mil. eur. Z hľadiska objemu nových čerpaných úverov boli najvýznamnejšími produktami Priamy úver, POĽNOúver a úver FlexiROZVOJ.
Bilančná suma banky dosiahla ku koncu roka sumu 644,2 mil. eur. Prevádzkové výnosy boli vo výške 31,5 mil. eur, zatiaľ čo prevádzkové náklady boli na úrovni 17,2 mil. eur. Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek a rezerv predstavoval sumu 14,2 mil. eur. Čistý hospodársky výsledok pred zdanením za rok 2025 dosiahol výšku 12,1 mil. eur a čistý zisk po zdanení činil 8,6 mil. eur.
Radko Kuruc, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva SZRB, zhodnotil rok 2025 takto: „Slovenská záručná a rozvojová banka má za sebou úspešný rok, poskytla historicky najväčší objem úverov, čím zintenzívnila podporu slovenských firiem. Banka predstavila aj dva nové produkty, ktoré flexibilne reagujú na potreby podnikateľov v rôznych fázach ich rastu. Naším cieľom je, aby SZRB bola vnímaná ako strategický partner, ktorý dokáže financovať transformáciu ekonomiky, obnovu regiónov a digitálny pokrok krajiny.“
Banka pokračovala v napĺňaní stratégie modernizácie svojej činnosti obstaraním nového Centrálneho bankového systému. Nový bankový systém prinesie významnú úsporu investičných a prevádzkových nákladov oproti pôvodne zvažovanému riešeniu a stane sa centrálnou platformou riadenia kľúčových bankových procesov, pričom zabezpečí vyššiu bezpečnosť, flexibilitu a škálovateľnosť bankového systému, umožní efektívnejšiu správu produktového portfólia a podporí schopnosť banky pružne reagovať na potreby klientov.
Zlepšovanie pracovného prostredia bolo dôležitou súčasťou zodpovednosti banky voči zamestnancom aj životnému prostrediu. S cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť budovy, banka pokračovala v postupnej výmene okien a nainštalovala solárne panely, ktoré prispeli k znižovaniu prevádzkových nákladov ako aj uhlíkovej stopy. Významným míľnikom v oblasti udržateľnosti bolo aj prvé komplexné vyčíslenie uhlíkovej stopy banky podľa metodiky GHG. Týmito krokmi banka systematicky vytvárala moderné a environmentálne zodpovedné pracovné prostredie.
