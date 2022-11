SZRB poskytla v programe podnikateľom úvery vo výške 33 mil. eur

Bratislava 22. novembra (TASR) – Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytla v rámci antikorona programu od apríla 2020 do júna 2022 podnikateľom prevádzkové úvery v celkovej výške 33 miliónov eur s možnosťou 0 % úroku. Informovala o tom odborná asistentka pre externú komunikáciu a PR banky Adriána Páchniková.



Prevádzkový úver Podnikateľ 2020 bol určený na miernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky malých a stredných podnikov poskytnutím finančnej pomoci. Bol tiež určený na podporu malého a stredného podnikania formou úhrady prevádzkových a investičných nákladov súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti, splatenia záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. Prvý rok pritom podnikateľ istinu úveru nemusel splácať. Úver bolo možné získať bez založenia svojho majetku, v závislosti od posúdenia bankou.



Na získanie bonifikácie úroku bolo potrebné, aby firma alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) minimálne prvých 12 mesiacov udržala svoju podnikateľskú činnosť, zamestnanosť a na konci tohto ročného obdobia nemohla mať dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch. Všetky úvery boli zabezpečené štátnou zárukou až do výšky 80 %.



"Od spustenia úverového programu Podnikateľ 2020 SZRB poskytla slovenským firmám a živnostníkom úvery v celkovej výške 33 miliónov eur, čím bolo vyčerpaných viac ako 80 % z celkovej alokovanej sumy. Podnikateľom sme poskytli 315 úverov, z ktorých 176 aktuálne spĺňa podmienky bonifikácie, a teda má nulovú úrokovú sadzbu," priblížil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB Peter Dávid.



Banka spätne hodnotí tento štátom garantovaný úverový program pre malých a stredných podnikateľov ako veľmi úspešný. "Zapadá do mozaiky postupnej transformácie SZRB na modernú a efektívnu štátnu banku, ktorá podporuje sektor malých a stredných podnikov," dodal Dávid.



Úver bol poskytovaný malým a stredným podnikom od apríla 2020 do konca júna 2022 s poskytnutím pomoci vo forme záruky ministerstva financií najneskôr do 30. júna tohto roka. Právny nárok na poskytnutie pomoci vo forme bonifikácie úroku môže byť uplatnený najneskôr do 30. septembra 2023. Splatnosť zvýhodneného úveru je tri roky s pevne fixovanou úrokovou sadzbou vo výške 4,00 % p. a., pričom bonifikácia úroku podnikateľovi tento úrok môže znížiť na 0 %.



Priemerná výška poskytnutého úveru bola 102.000 eur. Prijímatelia úverov boli rovnomerne rozložení vo všetkých regiónoch Slovenska. Najviac schválených úverov bolo v sektoroch obchodu, služieb a cestovného ruchu. Zo všetkých poskytnutých úverov sa ich už začalo splácať 289, ostatné úvery sú zatiaľ v režime odkladu splátok.