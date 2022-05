Potravinári môžu získať úver bez potreby dodatočných záruk žiadateľa

Bratislava 9. mája (TASR) – Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) v spolupráci s Európskym investičným fondom (EIF) spúšťa Úver AGRO, ktorý je zacielený na vybranú skupinu príjemcov zo segmentu potravinári a spracovatelia prvovýroby. Prevádzky malých a stredných podnikov (MSP), ktoré splnia kritériá na získanie úveru, majú možnosť získať úver bez poplatku za poskytnutie, pričom až do výšky 200.000 eur bude bez dodatočných záruk, informovala v pondelok SZRB.



Úver je určený na miernenie dopadov nárastu cien komodít a na podporu udržania prevádzky. Malý či stredný podnik, vrátane mikropodnikov a samostatne zárobkovo činných osôb v segmente potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárskej prvovýroby môže zo SZRB získať od 10.000 do 2,57 milióna eur bez poplatku za poskytnutie úveru. Splatnosť úveru je do päť rokov. Úver je možné získať bez založenia svojho majetku až do 200.000 eur, v závislosti od posúdenia bankou.



"Sme pripravení prijímať žiadosti zo strany potravinárskeho priemyslu a spracovateľov prvovýroby a urýchlene ich všetky spracovať," uviedol Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB.