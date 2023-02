SZRB je podľa Global Finance najlepšia banka pre malé a stredné firmy

Časopis Global Finance bol založený v roku 1987, má sídlo v New Yorku, náklad 50000 výtlačkov a čitateľov v 193 krajinách sveta. Každoročne oceňuje najlepšie banky a iných poskytovateľov finančných služieb. Ocenení v kategórii Best SME Bank Awards 2023 boli vybraní globálne, ako aj v 69 krajinách sveta.

Bratislava 2. februára (OTS) - Redaktori časopisu Global Finance vybrali víťazov ocenení Best SME Bank Awards 2023 na základe informácií predložených bankami, nezávislého výskumu a názorov analytikov a odborníkov z odvetvia. Spoločnosť Global Finance použila vlastný algoritmus s kritériami, ako sú znalosť trhu a potrieb malých a stredných podnikov (MSP), škála produktov a služieb, postavenie na trhu a inovácie, váženými podľa ich relatívneho významu. Víťazmi sa stali banky, ktoré najlepšie spĺňajú špecifické potreby MSP v jednotlivých krajinách., v tejto súvislosti uviedol:Jedným z nových produktov SZRB pre MSP je úver FlexiROZVOJ, zabezpečený nehnuteľnosťou bez potreby preukazovania účelu využitia, ktorý môžu podnikatelia splácať až 20 rokov. Jedinečným na slovenskom trhu je aj úver MOJA PÔDA na kúpu poľnohospodárskej pôdy so splatnosťou až 30 rokov. Obľúbené sú aj úvery so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF). Len za minulý rok ich SZRB poskytla takmer 200 v celkovej výške viac ako 30 mil. eur. SZRB aktuálne rokuje o nových úverových programoch s garanciou EIF aj na nasledujúce trojročné obdobie.