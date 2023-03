Bratislava 7. marca (TASR) - Ceny mäsa a mäsových výrobkov sa budú opäť zvyšovať z dôvodu zvyšujúcej sa ceny bravčového mäsa naprieč celou EÚ. Uviedla to výkonná riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mäsa (SZSM) Eva Forrai.



"Trh s bravčovým mäsom v súčasnej dobe čelí historicky najvyšším cenám bravčového mäsa za posledných desať rokov. Výrazný nárast cien bravčového mäsa ako základnej suroviny mäsospracujúceho odvetvia sú spracovatelia mäsa preto nútení premietnuť aj do ich odberateľských cien," spresnila Forrai.



"Očakávame preto, že zvýšenie odbytových cien mäsa a mäsových výrobkov v závislosti od kategórie sa u výrobcov prejaví už v priebehu marca, a to približne na úrovni 15 až 18 %, pričom predpokladáme, že zvýšenie cien mäsa a mäsových výrobkov nemusí byť konečné," priblížila.



Poznamenala že spracovatelia mäsa zvyšovaním odbytových cien reagujú na výrazný nárast vyvolávacej ceny jatočne upravených tiel (JUT) na nemeckej burze s bravčovým mäsom, kde sa zaznamenal nárast ceny z hodnoty dvoch eur za kilogram (kg) v 4. týždni na súčasnú hodnotu 2,28 eura/kg v 9. týždni.



Dodala, že súčasný nárast cien bravčového mäsa na trhu je spôsobený výrazným poklesom stavu jatočných ošípaných na území EÚ, pričom trend klesajúceho počtu jatočných ošípaných sa eviduje aj na Slovensku.