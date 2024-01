SZSM:Predĺženie úľavy pre potravinárov môže stabilizovať ceny potravín

Bratislava 15. januára (TASR) - Slovenský zväz spracovateľov mäsa (SZSM) víta vládny návrh na predĺženie odvodovej úľavy pre potravinárov do 30. júna tohto roka. Je to totiž jedno z dlho očakávaných systémových riešení pre stabilizáciu cien potravín. Uviedla to výkonná riaditeľka SZSM Eva Forrai.



"Rok 2023 bol z pohľadu historicky najvyššieho nárastu cien bravčového i hovädzieho mäsa ako hlavnej suroviny pre odvetvie spracovania mäsa veľmi náročný, preto samotné zavedenie, ako i následné predĺženie odvodovej úľavy pre potravinárov, je jedným z dlho očakávaných systémových riešení pre stabilizáciu cien potravín," uviedla Forrai.



Na cenotvorbu potravín vyrobených na Slovensku priamo vplýva výška odvodového zaťaženia. V ďalšom období by preto malo Slovensko podľa Forrai zvážiť jej reformu.



Z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu (10. 1.) schválila vláda, vyplýva, že obdobie uplatňovania si tzv. odvodovej úľavy pre potravinárov sa môže predĺžiť do 30. júna 2024. Zamestnávatelia v poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle mali od 1. augusta minulého roka do 31. januára 2024 odpustené odvody najviac v sume 700 eur za každého zamestnanca.



Po schválení novely by sa však predĺžil tento termín do 31. januára. Išlo by o sumu najviac 750 eur mesačne za každého zamestnanca, čiže vo výške minimálnej mzdy platnej v roku 2024. Má sa tiež rozšíriť okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore o oblasti vinohradníctva, zeleninárstva, ovocinárstva či o chov hospodárskych zvierat s rastlinnou výrobou.



Na rozšírený okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore by sa daňová úľava mala uplatňovať od 1. februára. Vlády návrh novely zákona musia ešte schváliť poslanci Národnej rady (NR) SR.