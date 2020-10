Pivári: Nové pandemické opatrenia budú pre gastro sektor likvidačné

Bratislava 14. októbra (TASR) - Nové pandemické opatrenia budú pre gastro sektor likvidačné, dvom tretinám prevádzok hrozí zatvorenie. Uviedla to Jana Shepperd, prezidentka Slovenského zväzu výrobcov piva a sladu (SZVPS) v reakcii na opatrenia prijaté v nedeľu (11. 10.) ústredným krízovým štábom, ktoré majú byť platné od 15. októbra.



Aj napriek tomu, že podnikatelia a dodávatelia v gastro sektore chápu potrebu chrániť verejné zdravie, upozorňujú podľa nej, že umožnenie poskytovania stravovacích služieb iba formou balených jedál alebo na terasách v tomto ročnom období je pre nich likvidačné. Dve tretiny gastro prevádzok preto ohlasujú zatváranie, ak ostanú bez pomoci štátu.



Podčiarkla, že to potvrdzuje aj prieskum SZVPS, ktorý sa realizoval v auguste a v septembri, ešte počas letnej sezóny, vo viac ako 2000 gastro prevádzkach na Slovensku. Obavy prevádzok zo zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie potvrdili najnovšie rozhodnutia vlády SR, ktorými sa opäť de facto zatvárajú gastro podniky.



"Viac ako polovica (56 %) podnikov hlási pokles návštevnosti zákazníkov oproti minulému roku. Pokles sa týka prevádzok naprieč celým Slovenskom, takmer tretina prevádzok (32 %) očakáva prepad tržieb až o 50 % v porovnaní s obdobím pred reštrikciami. Takmer dve tretiny podnikov uvádzajú, že ľudia utrácajú menej a konzumujú skôr nápoje ako jedlo. Rovnako dve tretiny gastro prevádzok (60 %) ohlasujú, že zavrú, alebo to zvládnu iba s úvermi alebo podporou vlády. Štyridsať percent prevádzok hlási, že by im pomohlo zníženie daňového zaťaženia," podotkla Shepperd.



Upozornila, že gastro sektor tento rok dostáva ťažké rany. Takmer dvojmesačné zatvorenie ubytovacích a stravovacích prevádzok na jar, pomaly sa rozbiehajúca letná sezóna poznačená pokračujúcimi pandemickými opatreniami a aktuálna druhá vlna pandémie COVID-19 dostávajú gastro podnikateľov do kritickej existenčnej situácie, hraničiacej s prežitím.



"Obmedzenia prevádzky podnikov zo strany štátu musia ísť ruka v ruke s nástrojmi pomoci pre likviditu, ktoré pomôžu nútene zavretým prevádzkam prežiť - udržať zamestnanosť a vykryť straty. Touto cestou sa vydala väčšina európskych krajín, ktoré v súvislosti s pandémiou prijali opatrenia s dopadom na gastro sektor. Zníženie DPH pre stravovacie služby je pomoc, ktorá aj podľa prevádzkarov dokáže rýchlo a férovo pomôcť," doplnila Shepperd.



Okamžitá cielená podpora štátu pre gastro je podľa nej v súčasnej kritickej situácii nevyhnutná. Slovensko je jediná krajina v rámci EÚ, ktorá od začiatku pandémie neprijala žiadny špecifický balík pomoci na podporu gastro sektora.



"Gastro prevádzky teraz nevyhnutne potrebujú pomoc pred bankrotmi - uvítajú daňové úľavy, rýchle preklenovacie pôžičky alebo iné nástroje rýchlej pomoci. Preto je potrebné, aby si zástupcovia najohrozenejších sektorov sadli so zodpovednými ministrami za jeden stôl a v horizonte najbližších dní našli konkrétne formy rýchlej pomoci," uzavrela Shepperd.