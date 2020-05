SZVPS: Pivovary 'rozbiehajú' pivnú sezónu, jej nábeh bude pomalý

Bratislava 28. mája (TASR) - Pivovary na Slovensku 'rozbiehajú' pivnú sezónu, jej rozbeh však bude pomalý. Uviedla to Jana Shepperd, prezidentka Slovenského združenia piva a sladu (SZVPS). Úplné otvorenie gastroprevádzok podľa nej však štartuje pivnú sezónu s mesačným oneskorením.



Sadnúť si v podniku "na jedno" s priateľmi, bude mať podľa Shepperd svoje obmedzenia, a to z dôvodu pokračujúcich prísnych hygienických opatrení. Pomáhať prevádzkam bude podľa nej naďalej potrebné. Rovnako tak bude nevyhnutné obnoviť dôveru zákazníkov a posmeliť ich k návratu do svojich obľúbených podnikov.



Priblížila, že koronakríza "pripravila" gastroprevádzky, pivovary, ale aj zákazníkov o začiatok pivnej sezóny, ktorá prichádza na jar s pekným počasím. "Leto je najdôležitejšou sezónou pre pivovary. Počas letnej sezóny vypijú Slováci približne dve tretiny celkovej ročnej spotreby piva. Keďže v tomto období hrá významnú úlohu gastrosektor, tá tohtoročná bude sotva taká, ako ju poznáme. Podľa odhadov našich pivovarov bude jej nábeh pomalý," spresnila Shepperd.



Pripomenula, že marcové náhle zavretie väčšiny gastroprevádzok a hotelov sa odrazilo v poklese predaja piva v gastrosektore približne o 95 %, najmä čapovaného piva v sudoch a tankoch. Na druhej strane vzrástol predaj baleného piva v obchodoch, čo bolo vo veľkej miere odrazom zvýšených nákupov domácností pre karanténu a homeoffice. Keďže však maloobchodný predaj má nižšiu profitabilitu, tento nárast nevykompenzoval pivovarom pokles predaja piva v segmente gastra a hotelov.



Vývoj letnej pivnej sezóny bude podľa nej závisieť od rôznych faktorov vrátane situácie v gastrosektore. "V prvom rade bude dôležité, aký bude rozsah hygienických opatrení v prevádzkach a ako dlho budú platiť. V druhom rade, ako sa budú otvárať hranice, a teda rozbiehať dovolenková a turistická sezóna u nás. V neposlednom rade aj to, či pomoc štátu bude citeľne sanovať straty, ktoré gastroprevádzky utŕžili pre koronakrízové opatrenia," povedala Shepperd. Na predaji piva počas leta majú významný podiel aj festivaly, či iné kultúrne a spoločenské akcie, ktoré budú pre pandémiu presunuté na ďalšie leto.



Pivovarníci vnímajú podľa Shepperd potrebnú pomoc gastrosegmentu v dvoch rovinách. Jednou je obnovenie dôvery zákazníkov a ich ochoty "ísť von" s priateľmi bez toho, aby porušili hygienické opatrenia. Druhou sú rôzne riešenia, ktoré pomôžu zredukovať straty pre pivárne, reštaurácie aj pivovary a zároveň neohrozia zdravie spotrebiteľov či zamestnancov.



"Pivovary sa snažia maximálne vychádzať v ústrety gastro prevádzkam a byť nápomocné pri naštartovaní prevádzok, aby spĺňali nové hygienické štandardy. Pripravené sú rôzne štartovacie balíčky, marketingová podpora, ale aj ústretovosť v oblasti splatnosti platieb a fakturácie. Sily spojili aj viaceré združenia podnikateľov a dodávateľov v gastre v iniciatíve #PodporSvojPub, ktorej cieľom bolo poskytnúť finančnú pomoc prevádzkam počas pandémie. Teraz komunikujeme s relevantnými rezortmi s cieľom vytvoriť národný plán pre systémovú a dlhodobú obnovu nielen pre gastrosektor, ale celý cestovný ruch. Každý milovník piva však môže tiež podať pomocnú ruku tým, že navštívi svoj obľúbený podnik. Ísť na pivo tak dostane ďalší rozmer," dodala Shepperd.