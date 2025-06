Slovenské sladovne vlani spotrebovali viac ako 370.000 ton jačmeňa

Bratislava 4. júna (TASR) - Sedem sladovní držalo Slovensko na špičke svetového rebríčka aj v roku 2024. Na produkciu najvýznamnejšej slovenskej potraviny po prvom spracovaní spotrebovali viac ako 370.000 ton jačmeňa sladovníckej kvality prioritne zo Slovenska. Pestovaniu tejto významnej obilniny sa v krajine venuje viac ako 500 poľnohospodárov. Uviedol to Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS). Sladovne však podľa neho majú problém s vysokými cenami energií.



„Slovenské sladovne v spolupráci s domácimi pestovateľmi zvýšili produkciu slovenského sladu o približne dve percentá. Kvalita minuloročného sladovníckeho jačmeňa bola na dobrej úrovni. Domáce sladovne zabezpečili potreby slovenských pivovarov. Absolútna väčšina sladu pritom smerovala do zahraničných pivovarov, avšak časť produkcie využívajú aj mlyny do múčnych zmesí pre pekárne,“ povedal na podujatí Celoslovenské dni poľa v Seliciach Machalík.



Slad je najvýznamnejšou slovenskou exportnou potravinou po prvom spracovaní. Na vývoz smerovalo v roku 2024 takmer 234.000 ton sladu, čo predstavuje 83 % produkcie. Slovenské sladovne tak znížili neustále rastúce saldo zahraničného obchodu Slovenska v potravinách o viac ako 153 miliónov eur. Najväčšími exportnými trhmi boli Poľsko, Rakúsko, Slovinsko a Maďarsko. Slovenský slad však spotrebitelia nájdu aj v pivách v Grécku, Srbsku či vo Vietname.



„Napriek rastúcemu konkurenčnému prostrediu v roku 2025 očakávame udržanie rastového trendu v produkcii sladu na Slovensku. Slovenské sladovne produkujú slad svetovej kvality a robia všetko preto, aby bolo Slovensko neustále jedným z najvýznamnejších exportérov sladu na svete. Výrazne však pociťujeme konkurenčnú nevýhodu v extrémne vysokých cenách energií, ktoré sú vyššie ako v západnej Európe. Toto je oblasť, ktorú musí štát urgentne riešiť,“ uviedol Tomáš Ševčík, predseda Sladovníckej sekcie SZVPS.



Slovensko patrí medzi top desať najväčších exportérov sladu na svete, v rámci EÚ bolo v roku 2024 na piatom mieste. Najväčším exportérom európskym, ale aj svetovým bolo Francúzsko (1,1 milióna ton). Po ňom nasledovali v rámci EÚ Belgicko (989.000 ton), Nemecko (617.000 ton) a Holandsko (357.000 ton).



SZVPS združuje výrobcov piva a sladu na Slovensku produkujúcich 100 % trhu so slovenským sladom a 96 % trhu so slovenským pivom. Vzniklo v roku 1991 a zastupuje pivovary a sladovne všetkých veľkostí, od malých remeselných až po veľké priemyselné podniky.