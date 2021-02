Väčšina gastroprevádzok podporu pre cestovný ruch stále nedostala

Bratislava 22. februára (TASR) - Štyri z piatich gastroprevádzok podporu pre cestovný ruch stále nedostali. Informoval o tom výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS) Vladimír Machalík.



Priblížil, že situácia v sektore gastroslužieb (HoReCa) je čoraz kritickejšia. Platforma #StáleMámeChuť, združujúca 14 organizácií a iniciatív spojených pre záchranu gastrosektora na Slovensku, preto zrealizovala medzi gastroprevádzkovateľmi rýchly sedemdňový prieskum využívania pomocí z jednotlivých ministerstiev. Prieskum podľa neho ukázal, že meškajú najmä prostriedky zo schémy pomoci pre cestovný ruch.



"Štátne orgány musia zrýchliť a zefektívniť administrovanie schém pomocí. Každý týždeň čakania navyše môže znamenať koniec ďalších gastroprevádzok. Sľúbená pomoc mnohým žiadateľom v určenom termíne a bez vysvetlenia neprichádza. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, navyše, nedávno jednostranne ohlásilo zmenu podmienok pomoci. Schvaľovanie žiadostí tak môžu po novom úradníci posunúť o 30 dní a následné vyplatenie peňazí o ďalších 30 dní. To môže byť pre množstvo gastroprevádzok likvidačné," uviedol Vladimír Machalík z iniciatívy #StáleMámeChuť a zároveň výkonný riaditeľ SZVPS.



Machalík spresnil, že najväčší záujem prejavujú gastroprevádzky o Prvú pomoc+ na podporu zamestnanosti z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Za december o ňu požiadalo 87 % prevádzok zúčastnených na prieskume. Vyplatená pritom bola už viac ako dvom pätinám z nich (83 %). Za mesiac január potvrdilo vyplatenie príspevku k 18. februáru ani nie 10 % žiadateľov, ktorí sa zapojili do prieskumu.



Pomoc z Ministerstva hospodárstva SR na preplatenie časti nájmu formou dotácie žiadalo podľa Machalíka len niečo viac ako dve pätiny opýtaných (43,7 %). Pätina prevádzok podniká vo vlastných priestoroch, za ktoré musí stále hradiť náklady a nemá možnosť túto pomoc využiť. U približne 15 % prevádzok nedošlo k dohode s prenajímateľom.



Machalík podčiarkol, že o pomoc zo schémy pre cestovný ruch v gescii MDV SR požiadali viac ako štyri pätiny dopytovaných gastroprevádzkovateľov. Takmer dve tretiny však k 18. februáru stále nemalo odpoveď o schválení pomoci (58 %). Až 78 % žiadateľov spomedzi účastníkov prieskumu stále financie zo schémy pomoci pre cestovný ruch (k 18. 2.) nedostalo. Podniky s viacerými prevádzkami zároveň poukazujú na skutočnosť, že tzv. veľká výzva, ktorá umožňuje čerpať štátnu pomoc vo výške viac ako 200.000 eur, ešte nebola zverejnená.



Machalík pripomenul, že už na jeseň až dve tretiny prevádzok (60 %) oznámili, že budú musieť ukončiť svoju činnosť, ak nedostanú pomoc vo forme úverov alebo štátnej pomoci. Vo viac ako dvoch tretinách z nich (68,2 %) klesla návštevnosť iba na štvrtinu bežného stavu.



"Cieľom platformy #StáleMámeChuť je zachrániť slovenské gastro. Vítame preto ak sa na nás štátne a samosprávne orgány obracajú pre informácie, či so žiadosťami o spoluprácu. Členovia našej platformy disponujú množstvom údajov aj o tom, ako pomoc realizovali iné krajiny a aké schémy gastro sektoru pomohli najviac. Radi s nimi pomôžeme našim úradom," povedal Machalík.



Doplnil, že na rýchlom dotazníkovom on-line prieskume platformy #StáleMámeChuť k využívaniu štátnych schém aj pre gastrosektor sa zúčastnilo v dňoch 12. až 18. februára viac ako 200 gastroprevádzok z územia celého Slovenska.



Dodal, že signatármi platformy #StáleMámeChuť sú Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska, Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, iniciatíva Zachráňme gastro, Pomáhame si - gastro v korone, Pomoc pre gastro, Potravinárska komora Slovenska, Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, SZVPS, Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska a 10preGastro.