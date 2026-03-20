SZVT: Dodávatelia tepla nerozhodujú o výške a doručení energošeku
Dodávatelia tepla nemajú prístup k údajom potrebným na posúdenie nároku domácností na túto pomoc a nijako sa nepodieľajú na procese jej schvaľovania ani distribúcie energošekov.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Dodávatelia tepla nerozhodujú o výške a ani o doručení energošeku pre domácnosti. V poslednom období evidujú dodávatelia tepla zvýšený počet podnetov od obyvateľov bytových domov, ktorým neboli doručené energošeky, respektíve nie sú spokojní s výškou energošeku. Teplárenské spoločnosti sa tak často stávajú hromozvodom nespokojnosti s fungovaním adresnej energopomoci. Systém adresnej energopomoci je plne v kompetencii štátu. Uviedol to Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT).
Dodávatelia tepla nemajú prístup k údajom potrebným na posúdenie nároku domácností na túto pomoc a nijako sa nepodieľajú na procese jej schvaľovania ani distribúcie energošekov. Z uvedeného dôvodu nie sú schopní ovplyvniť, komu bude pomoc priznaná, v akej výške bude poskytnutá a ani v akom termíne bude doručená. Rovnako nemajú možnosť preveriť informácie v prípade reklamácií či nedoručenia energošekov.
Ak domácnosť energošek nedostala, zväz odporúča obrátiť sa priamo na Centrá odborného poradenstva zriadené Ministerstvom hospodárstva SR (tel. č.: 02/33003300) alebo na príslušný okresný úrad. Tieto inštitúcie by mali vedieť preveriť splnenie podmienok nároku na energopomoc, ako aj dôvody jej nepriznania alebo nedoručenia. Zároveň dokážu overiť, či sa na konkrétny bytový dom nevzťahuje iná forma podpory, napríklad zastropovanie ceny tepla namiesto energošekov.
V prípade, že sa vylúčia všetky dôvody, pre ktoré by domácnosť nemala mať nárok na energopomoc, odporúča SZVT kontaktovať správcu bytového domu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov. Tí môžu preveriť správnosť adresných údajov (súpisné a orientačné číslo), ktoré boli poskytnuté dodávateľovi tepla pri uzatváraní zmluvy o dodávke tepla, či sú v súlade s listom vlastníctva, pretože uvedenými informáciami disponujú. V prípade zistenia nezrovnalostí je potrebné tieto údaje opraviť prostredníctvom správcu.
„Úlohou dodávateľov tepla je poskytovať štátu úplné a pravdivé informácie o odberných miestach tepla (vrátane adresy poskytnutej odberateľom pri podpise zmluvy), ako aj údaje o cenách a objemoch dodaného tepla. Túto povinnosť si teplárenské spoločnosti združené v Slovenskom zväze výrobcov tepla riadne a včas plnia. Avšak informácie nad rámec toho, čo sú dodávatelia tepla povinní evidovať, poskytovať nemôžu, pretože nimi ani nedisponujú a nemôžu ani za ne niesť zodpovednosť,“ uviedol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš. Dodávatelia tepla sú podľa neho naďalej pripravení poskytovať spotrebiteľom informácie týkajúce sa cien tepla, vyúčtovania alebo spôsobu fakturácie.
SZVT vznikol v roku 1998 ako záujmové združenie právnických osôb - výrobcov tepla. Zväz dnes združuje naprieč celým Slovenskom viac ako 110 spoločností od menších mestských spoločností až po nadnárodné spoločnosti.
Dodávatelia tepla nemajú prístup k údajom potrebným na posúdenie nároku domácností na túto pomoc a nijako sa nepodieľajú na procese jej schvaľovania ani distribúcie energošekov. Z uvedeného dôvodu nie sú schopní ovplyvniť, komu bude pomoc priznaná, v akej výške bude poskytnutá a ani v akom termíne bude doručená. Rovnako nemajú možnosť preveriť informácie v prípade reklamácií či nedoručenia energošekov.
Ak domácnosť energošek nedostala, zväz odporúča obrátiť sa priamo na Centrá odborného poradenstva zriadené Ministerstvom hospodárstva SR (tel. č.: 02/33003300) alebo na príslušný okresný úrad. Tieto inštitúcie by mali vedieť preveriť splnenie podmienok nároku na energopomoc, ako aj dôvody jej nepriznania alebo nedoručenia. Zároveň dokážu overiť, či sa na konkrétny bytový dom nevzťahuje iná forma podpory, napríklad zastropovanie ceny tepla namiesto energošekov.
V prípade, že sa vylúčia všetky dôvody, pre ktoré by domácnosť nemala mať nárok na energopomoc, odporúča SZVT kontaktovať správcu bytového domu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov. Tí môžu preveriť správnosť adresných údajov (súpisné a orientačné číslo), ktoré boli poskytnuté dodávateľovi tepla pri uzatváraní zmluvy o dodávke tepla, či sú v súlade s listom vlastníctva, pretože uvedenými informáciami disponujú. V prípade zistenia nezrovnalostí je potrebné tieto údaje opraviť prostredníctvom správcu.
„Úlohou dodávateľov tepla je poskytovať štátu úplné a pravdivé informácie o odberných miestach tepla (vrátane adresy poskytnutej odberateľom pri podpise zmluvy), ako aj údaje o cenách a objemoch dodaného tepla. Túto povinnosť si teplárenské spoločnosti združené v Slovenskom zväze výrobcov tepla riadne a včas plnia. Avšak informácie nad rámec toho, čo sú dodávatelia tepla povinní evidovať, poskytovať nemôžu, pretože nimi ani nedisponujú a nemôžu ani za ne niesť zodpovednosť,“ uviedol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš. Dodávatelia tepla sú podľa neho naďalej pripravení poskytovať spotrebiteľom informácie týkajúce sa cien tepla, vyúčtovania alebo spôsobu fakturácie.
SZVT vznikol v roku 1998 ako záujmové združenie právnických osôb - výrobcov tepla. Zväz dnes združuje naprieč celým Slovenskom viac ako 110 spoločností od menších mestských spoločností až po nadnárodné spoločnosti.