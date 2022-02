Janiš: Riešením cien energií je pripojenie k centrálnemu vykurovaniu

Bratislava 14. februára (TASR) - Domácnosti pripojené na centrálne zásobovanie teplom (CZT) nepostihlo zdražovanie energií a predovšetkým plynu takým extrémnym spôsobom ako bytové domy, ktoré sa odpojili od CZT alebo do systému neboli nikdy pripojené. V pondelok na to upozornil Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) a zároveň týmto odberateľom ponúkol súčinnosť v prípade záujmu o opätovné pripojenie k centrálnemu vykurovaniu. Ponuka platí aj pre odberateľov, ktorí doteraz neboli pripojení a je technicky možné ich na centrálne vykurovanie pripojiť.



"Systémy CZT dokážu rovnomernejšie rozložiť a utlmiť v čase a vo svojom portfóliu dynamické nárasty cien. Väčšie, silnejšie spoločnosti s technickým a obchodným zázemím, s nákupnými stratégiami majú kapacitu na to, aby komoditné trhy sledovali, optimalizovali nákupnú politiku a chránili svojho spotrebiteľa, čo samostatné bytové kotolne či individuálni spotrebitelia jednoducho nedokážu," uviedol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.



Členovia zväzu deklarovali, že spätný návrat k centrálnemu vykurovaniu pripravia, a to vrátane prípadných povolení a úhrady nákladov s tým spojených. Zväz pripomenul, že čím viac odberateľov je pripojených, tým nižšia je výsledná cena za teplo a teplú vodu. Dodávka tepla prostredníctvom systémov CZT je podľa SZVT ekologickejšia, bezpečnejšia a stabilnejšia než individuálne vykurovanie. Tento systém dokáže lepšie odolávať aj dynamickým pohybom v cenách.



Oproti domovým kotolniam, kde sa cena tepla zvýši na tento rok aj o 300 %, výrobcovia tepla zo systémov CZT dokážu na negatívne výkyvy cien na trhu s energiami reagovať flexibilnejšie. To sa prejavilo aj na miernejšom náraste cien tepla na rok 2022. Výhodou je, že mnohí dodávatelia používajú na výrobu tepla biomasu alebo kombináciu plyn plus biomasa, čo tiež prispieva k stabilizácii cien.