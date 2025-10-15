< sekcia Ekonomika
Teplári vstúpili do sezóny pripravení, vo väčšine miest sa už kúri
Zväz pripomenul, že podľa vyhlášky sa vykurovacia sezóna na Slovensku začína 1. septembra a končí 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Teplári vstúpili do sezóny pripravení, vo väčšine miest sa už kúri. S príchodom chladnejších dní sa na Slovensku oficiálne začala vykurovacia sezóna. Informoval o tom Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT), podľa ktorého teplári aj tento rok zvládli prípravy na vykurovaciu sezónu včas a vďaka dôslednej príprave mohli bez problémov spustiť spoľahlivú, bezpečnú a ekologickú dodávku tepla a teplej vody.
Zväz pripomenul, že podľa vyhlášky sa vykurovacia sezóna na Slovensku začína 1. septembra a končí 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Začiatok a trvanie vykurovacej sezóny závisí aj od poveternostných podmienok. Kúrenie v centrálnych zdrojoch tepla sa totiž aktivuje až vtedy, keď dva po sebe nasledujúce dni vonku priemerne klesnú teploty pod 13 stupňov Celzia. Tento rok sa kúrenie vo väčšine miest začalo až počas posledného septembrového víkendu, čo je o niečo neskôr ako obvykle.
Moderné technológie, automatizované riadiace systémy, či prepojené kompaktné odovzdávacie stanice tepla umožňujú podľa SZVT dodávateľom reagovať pružne na zmeny počasia a udržať teplotný komfort bez zbytočného plytvania energiou.
„Vývoj počasia vždy pozorne sledujeme, ak dôjde k prechodnému otepleniu, systémy sú schopné efektívne prispôsobiť dodávku tepla. Počas teplých dní dochádza k primeranému útlmu kúrenia a vo večerných hodinách, keď je vonku chladno, sa kúrenie opäť zintenzívni. Vďaka tomu pociťujú obyvatelia tepelnú pohodu a zbytočne sa energiou neplytvá,“ povedal predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.
Výrobcovia tepla sa podľa SZVT počas letných mesiacov naplno venovali údržbe, revíziám a modernizácii svojich tepelno-technických zariadení, ako sú kotle, tlakové nádoby, elektrické a plynové zariadenia, prípadne zabezpečeniu ich opráv, či výmene. Vo viacerých mestách sa realizovali investície do obnovy riadiacich systémov a prvkov meracích a regulačných technológií, do výmeny rozvodov, ekologizácie, ako aj do obnoviteľných zdrojov energie.
„Prípravu na zimnú sezónu berieme mimoriadne vážne. Záleží nám na tom, aby boli systémy v stopercentnom stave už pred príchodom chladu. Výsledkom je, že od začiatku vykurovania majú domácnosti teplo a teplú vodu k dispozícii bezpečne a bez starostí, 24 hodín denne. Našim cieľom je zabezpečovať efektívnu, ekologickú a spoľahlivú dodávku tepla, stabilitu energetickej infraštruktúry a zároveň zdolávať výzvy na dekarbonizáciu a transformáciu diaľkového vykurovania na ‚inteligentné teplárenstvo‘,“ dodal Janiš.
SZVT združuje viac ako 100 dodávateľov tepla na celom Slovensku. V spoločnostiach združených v SZVT pracuje takmer 4000 ľudí, ktorí počas celého roka zabezpečujú plynulú výrobu a dodávku tepla a teplej vody, ako aj servis v prípade porúch.
