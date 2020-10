Výrobcovia tepla: Centrálne kotolne sú dobrou cestou k dekarbonizácii

Bratislava 3. septembra (TASR) – Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) podporuje návrhy na vykurovanie hornej Nitry po odstavení elektrárne Nováky. Oba predstavené návrhy totiž rátajú s využitím centrálneho zásobovania teplom (CZT), ktoré je ekologickejšie ako individuálne vykurovanie lokálnymi zdrojmi. Na Slovensku má systém CZT veľký priestor na zvýšenie nášho príspevku k výzvam a záväzkom v oblasti klímy a energetiky, uviedol predseda Predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.



Emisie oxidu uhličitého sú v CZT podľa údajov zväzu 183 gramov na kilowatthodinu, no pri individuálnom vykurovaní na báze zemného plynu sú približne 224 gramov CO2/kWh. Preto je podľa zväzu potenciál na znižovanie emisií CO2 v mestách budovaním nových individuálnych zdrojov tepla na fosílne palivo nulový.



Janiš zdôraznil, že čím bude menej komínov v meste a viac budov bude napojených na systémy CZT, tým skôr sa dosiahne ich dekarbonizácia. „V Národnom programe znižovania emisií SR sa uvádza, že 26 680 domácností sa dá relatívne ľahko pripojiť na systém CZT, ktoré sú jedným z najefektívnejších spôsobov zabezpečenia tepla pre domácnosti. Efektívne a motivačné nástroje vrátane odstránenia diskriminácie obyvateľstva zásobovaného teplom z CZT má v rukách vláda,“ dodal šéf SZVT.



Vykurovanie a chladenie v súčasnosti spotrebuje v EÚ polovicu celkovej energie a napriek významným opatreniam zameraným na zníženie dopytu sa očakáva, že bude až do roku 2050 predstavovať najväčší podiel dopytu po energii. Už v súčasnosti je teplo zo systémov centrálneho zásobovania teplom na Slovensku vo veľkej miere nízkoemisné. Približne 50 % tepla je vyrobených z plynu a 20 % tepla z obnoviteľných zdrojov energie. Zdroje na výrobu tepla v systémoch CZT sú pod prísnou kontrolou a plnia emisné limity podľa najlepších dostupných technológií. Od roku 2010 klesli emisie CO2 v CZT o približne 27 %. Inovácie a ďalšia modernizácia CZT by mali emisie naďalej znižovať.