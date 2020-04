Čižmárik: Niektoré body štátnej pomoci pre živnostníkov sú nevyriešené

Bratislava 30. apríla (TASR) – Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) si cení záujem ministerstiev o pomoc podnikateľom na zníženie negatívnych ekonomických dopadov koronakrízy a zachovanie zamestnanosti. Niekoľko zásadných bodov však nie je vyriešených, upozornil SŽZ. Ide najmä o príspevok pre živnostníkov, ktorí si neplatili sociálne odvody, zjednotenie odkladu splatnosti alebo odpustenie odvodov, ale aj o zníženie a dotovanie nájomného.



"Výška príspevkov poskytovaných prostredníctvom projektu na udržanie zamestnanosti pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si neplatili sociálne odvody, je tak nízka, že v konečnom dôsledku nerieši ťažké životné situácie týchto osôb, postihnutých úplným výpadkom príjmov," uviedol prezident SŽZ Stanislav Čižmárik. Živnostníci by chceli sumu tohto príspevku minimálne zdvojnásobiť. Tiež sa im nepáči, že opatrenie nie je určené začínajúcim SZČO, ktoré čerpajú tzv. odvodové prázdniny. "Pokiaľ začínajúce SZČO nevedia preukázať pokles tržieb, pretože len rozbiehajú svoje podnikanie, nekvalifikujú sa ani na opatrenia 2, ani na opatrenie 4, a to je podľa nášho názoru chybne nastavené," dodal Čižmárik.



Kontroverzný je podľa živnostníkov aj prístup štátu k plateniu odvodov. Kým za marec umožnil štát odklad platieb sociálnych a zdravotných odvodov na júl 2020 pre firmy postihnuté poklesom tržieb o viac ako 40 %, za apríl 2020 zmenil prístup a umožnil odpustenie odvodov pre tých podnikateľov, ktorí mali zatvorené prevádzky aspoň 15 dní.



"Nie je nám zrozumiteľný tento prístup, kedy sú zo spektra postihnutých podnikateľských subjektov vyberané raz jedny, inokedy druhé, čím sa vytvára zbytočné napätie medzi podnikateľmi," uviedol SŽZ. Živnostníci požadujú zjednotenie tejto pomoci. V prípade odkladu splatnosti chcú, aby sa odložené odvody rozložili do rovnomerných splátok po dobu aspoň 18 mesiacov od skončenia obmedzení.



Za nevyriešený problém považuje SŽZ platenie nájomného za štátom zatvorené prevádzky. "Prijaté riešenie, keď pre omeškané platby nájomného prenajímateľ nemôže dať do konca tohto roka výpoveď zo zmluvy o nájme, je nepostačujúce a nerieši rastúce dlhy prevádzok z dôvodu straty príjmu z prevádzkovania živností," uviedol zväz. Za spravodlivý model považuje SŽZ zníženie nájomného prenajímateľmi o 40 % a priamu dotáciu od štátu vo výške tiež 40 % nájomného. "Máme za to, že nie je spravodlivé, ak prenajímatelia naďalej požadujú celú výšku nájomného ako v bežných podmienkach," dodal SŽZ.