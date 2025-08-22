< sekcia Ekonomika
Tuchscher: Zvýšenie DPH by poškodilo spotrebiteľov aj výrobcov
Skúsenosti z iných krajín podľa združenia jasne dokazujú, že takéto opatrenia sú slepá ulička.
Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - Prípadné zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané druhy potravín s vyšším obsahom cukru, soli alebo tuku by malo vážne následky pre spotrebiteľov aj potravinovú výrobu na Slovensku. Spôsobilo by zvýšenie cien, zníženie kúpnej sily domácností a stratu pracovných miest v potravinárskom priemysle. Upozornilo na to Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) a vyzvalo vládu, aby takýto návrh neprijímala.
„Potravinová inflácia patrí medzi najvážnejšie problémy, ktoré dnes sužujú slovenské rodiny. Zvýšenie DPH by situáciu dramaticky zhoršilo. Je to priamy útok na peňaženky bežných Slovákov a pre časť obyvateľov by sa mnohé dnes bežné potraviny stali ešte menej dostupné,“ zdôraznil výkonný riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher.
Značkoví výrobcovia podľa neho už oficiálnym listom oslovili ministra financií Ladislava Kamenického, ako aj ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (obidvaja Smer-SD) so žiadosťou o stretnutie, na ktorom by o možných rizikách zmeny DPH mohli odborne diskutovať.
Skúsenosti z iných krajín podľa združenia jasne dokazujú, že takéto opatrenia sú slepá ulička. V Maďarsku prinieslo zvýšenie daní na potraviny infláciu, útlm spotreby, pokles konkurencieschopnosti a masívny rast cezhraničných nákupov. To, čo maďarská vláda krátkodobo získala do rozpočtu, stratili ľudia v podobe vyšších cien a domáci výrobcovia v podobe zníženého dopytu, konštatovalo SZZV s tým, že podobné riziko hrozí aj Slovensku.
„Takýto návrh podporí cezhraničnú nákupnú turistiku. Ľudia si svoje obľúbené potraviny a nápoje pôjdu kúpiť do zahraničia, kde budú lacnejšie a štát tak príde o časť príjmov aj o domácu spotrebu. Slovenské predajne a výrobcovia prídu o zákazníkov, čo ohrozí pracovné miesta a zníži daňové príjmy. Najmä v pohraničných regiónoch hrozí, že miestne obchody neprežijú a ekonomika týchto oblastí sa tým oslabí,“ upozornil Tuchscher. Zároveň poukázal na to, že selektívne zdaňovanie neprináša očakávané výsledky ani v oblasti verejného zdravia.
SZZV je dobrovoľné združenie výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových výrobkov v oblastiach, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov na Slovensku. Vzniklo v roku 1996, v súčasnosti zastupuje spoločnosti s viac ako 8000 zamestnancami a obratom viac ako 1,5 miliardy eur.
