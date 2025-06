T. Barkin z Fedu očakáva, že dovozné clá začnú tlačiť infláciu nahor

New York 26. júna (TASR) - Americké dovozné clá s veľkou pravdepodobnosťou povedú k zrýchleniu inflácie v USA v nasledujúcich mesiacoch. Povedal to vo štvrtok prezident Federálnej rezervnej banky v Richmonde Thomas Barkin, čím dal najavo, že súčasná politika centrálnej banky je presne taká, aká by vzhľadom na hroziace riziká mala byť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



„Som presvedčený, že v nasledujúcich mesiacoch budeme svedkami zvýšeného tlaku na ceny,“ povedal Barkin v prejave na pôde Newyorskej asociácie pre podnikovú ekonomiku. „Do dnešných dní mali zvýšené clá iba mierny vplyv na infláciu, očakávam však, že tlak bude rásť,“ dodal. Nepredpokladá však taký vplyv na vývoj inflácie, aký USA zaznamenali počas pandémie nového koronavírusu.



Minulý týždeň ponechala americká centrálna banka kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú, teda v pásme 4,25 % až 4,50 %. Dôvodom je práve neistota, čo sa týka vyhliadok na najbližšie obdobie, pričom Fed predpokladá, že dovozné clá budú infláciu tento rok tlačiť nahor, zatiaľ čo na tempo rastu a tvorbu nových pracovných miest budú pôsobiť presne opačne.