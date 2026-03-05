< sekcia Ekonomika
T. Barkin z Fedu varuje, že boj proti inflácii sa ešte neskončil
Autor TASR
Washington 5. marca (TASR) - Stále vysoká inflácia a silnejšie nové čísla z trhu práce môžu zmeniť pohľad americkej centrálnej banky (Fed) na vyvažovanie rizík v čase, keď by konflikt na Blízkom východe mohol viesť k ďalšiemu zvýšeniu spotrebiteľských cien, vyhlásil vo štvrtok Tom Barkin, prezident Federálnej rezervnej banky v Richmonde. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Zníženie sadzieb Fedu v minulom roku vychádzalo z hodnotenia, že „riziká na trhu práce sa zvýšili, zatiaľ čo inflačné riziká klesli. Údaje, ktoré prišli za posledné dva mesiace, naznačujú, že situácia sa vyvíja opačným smerom,“ povedal Barkin pre Bloomberg TV. „Máme za sebou niekoľko mesiacov relatívne vysokej inflácie. To určite brzdí akékoľvek závery, že s týmto bojom sme už skončili,“ dodal.
Inflácia meraná indexom výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), čo je ukazovateľ, ktorý považuje Fed za kľúčový pri rozhodovaní o menovej politike, v decembri dosiahla 2,9 %. To je takmer o jeden percentuálny bod nad dvojpercentnou cieľovou hodnotou centrálnej banky. Ekonómovia v prieskume agentúry Reuters očakávajú, že index CPI zotrval približne na tejto úrovni aj v januári. Federálna vláda zverejní oneskorenú správu o inflácii za prvý mesiac tohto roka budúci týždeň v piatok 13. marca.
„Samozrejme, sledujeme ceny ropy. Hoci USA už nie sú čistým dovozcom, cena na čerpacích staniciach stále výrazne ovplyvňuje náladu a vytláča iné výdavky,“ poznamenal Barkin. „Za posledný týždeň ceny prudko vzrástli. Vidíte to, keď jazdíte po meste. Ale, samozrejme, nikto nevie, či to bude krátkodobý alebo dlhodobý jav,“ uzavrel predstaviteľ Fedu.
