T. Breton: Ak sa OECD nedohodne na digitálnej dani, EÚ bude konať sama

Paríž/Brusel 20. januára (TASR) - Ak diskusie o zdaňovaní digitálnych spoločností na úrovni Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) neprinesú ovocie, Európska únia (EÚ) je pripravená konať sama. Vyhlásil to v pondelok eurokomisár Thierry Breton, ktorý je v novej Európskej komisii zodpovedný za vnútorný trh a oblasť obrany.



"Neviem o žiadnej nepovinnej dobrovoľnej dani. Pokiaľ ide o veľkých digitálnych hráčov, samozrejme, to nie je alternatíva," uviedol Breton na tlačovej konferencii. „Ak to nebude možné dosiahnuť (v rámci OECD), budeme sa zaoberať touto otázkou na úrovni Komisie,“ povedal.



Breton dodal, že európske krajiny, ktorým sa predtým nepodarilo dosiahnuť dohodu o digitálnej dani, zastávajú teraz rovnakú líniu.