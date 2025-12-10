< sekcia Ekonomika
T. Drucker: Audit inovačných výziev neodhalil závažné nedostatky

Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Audit inovačných výziev (na robotiku, automatizáciu) neodhalil závažné nedostatky, iba nedostatky administratívneho charakteru a etické pochybenia. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády Tomáš Drucker (Hlas-SD), minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže, poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Po kritike opozície aj médií za výzvy na podporu vedy, výskumu a inovácií podal Druckerov predchodca na poste podpredsedu vlády Peter Kmec (Hlas-SD) v polovici novembra demisiu.
„Boli preskúmané vnútorným auditom všetky projekty, ktoré boli úspešné. Zároveň sme dodatočne oslovili expertov aj z Českej republiky, ktorí preskúmavali jednotlivé hodnotiace posudky, či tieto zodpovedajú kvalite hodnotenia, či boli dostatočne a dobre pridelené body pre jednotlivé projekty. Na základe týchto auditov bolo konštatované, že nedošlo k systémovému porušeniu zákona a závažným nedostatkom, ktoré by mali systémové zlyhanie. Interný audit potvrdil niektoré administratívne pochybenia, ktoré môžu byť odstránené individuálne,“ priblížil Drucker s tým, že tri projekty dal zrušiť na základe „etických pochybení“.
Spresnil, že z 57 doteraz úspešných projektov je úrad podpredsedu vlády pripravený podporiť 33 projektov. „Tri projekty boli zrušené, piati boli odhlásení a šiesti pôjdu ešte na dodatočnú verifikáciu toho, odkiaľ a aké zdroje spolufinancovania dajú k dispozícii,“ informoval.
„Znížil sa celkovo objem dotácií pre všetkých úspešných o 11 %. To vytvára predpoklad, že súkromné zdroje sa navýšia z priemerne 25 % na 36 % na každý jeden projekt, pretože požiadavka úradu podpredsedu vlády je, že ak sa zníži dotácia z verejných zdrojov, nemôže sa znížiť celkový rozsah projektu. Tie znížené zdroje si musia priniesť súkromné spoločnosti,“ dodal Drucker.
Kmec podal demisiu 15. novembra po kritike opozície aj médií za výzvy na podporu vedy, výskumu a inovácií v celkovej sume okolo 200 miliónov eur. Kritici mu vyčítali najmä napojenie vybraných firiem na stranu Hlas-SD. Kmec však zásadnejšie chyby nepripustil. Na tlačovej konferencii uviedol, že odchádza, aby chránil meno strany Hlas-SD, Slovenska aj priemyslu.
