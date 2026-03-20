T. Drucker: Firma, na ktorú upozornila opozícia, dotáciu nedostala
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Firma, na ktorú upozornila poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí) s údajnými prepojeniami na štátnu tajomníčku Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) SR, nedostala dotáciu z výzvy na podporu výskumu a vývoja. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva poverený riadením ÚPPV Tomáš Drucker (Hlas-SD).
„Žiadna spoločnosť nebola podporená spod čiary a žiadna spoločnosť, ktorá nesplnila podmienky, nezískala dotáciu,“ vyhlásil Drucker. Zdôraznil, že spomínaná firma nemá podpísanú zmluvu a „nedostane ani jeden cent“.
Minister zároveň uviedol, že po dodatočných kontrolách a preverovaní projektov bolo podporených celkovo 33 spoločností, pričom viaceré pôvodne úspešné subjekty napokon dotácie nezískali. Proces podľa neho prešiel viacerými stupňami kontroly vrátane auditu aj opätovného posudzovania zahraničnými expertmi.
Štátna tajomníčka Alena Sabelová zároveň odmietla obvinenia z konfliktu záujmov. Uviedla, že so spomínanou firmou nemala žiadny majetkový ani finančný vzťah a potvrdila, že spoločnosť nezískala verejné prostriedky. Pripustila, že jej syn predal podiel vo firme, na ktorú upozornila Remišová, no bolo to podľa nej dávno pred vyhlásením výzvy.
