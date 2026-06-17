< sekcia Ekonomika
T. Drucker: Za agendu portálu slovensko.sk je zodpovedný S. Migaľ
Drucker poznamenal, že sa nevedel stotožniť s posudkom o stave portálu slovensko.sk, ktorý bol predložený minulý týždeň vláde.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. júna (TASR) - Za agendu Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk je zodpovedný minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý). Uviedol to po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), poverený riadením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Odmietol špekulácie o tom, že koalícia Migaľa najbližšie „nepodrží“ vo funkcii ministra pri opozičnom odvolávaní v parlamente.
„Nie, nebudem vôbec o tom špekulovať. Každý minister si zodpovedá za svoju agendu, aj pán minister Migaľ si zodpovedá za agendu v prípade Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Ako poverený podpredseda vlády pre plán obnovy som 80 miliónov eur stiahol z plánu obnovy v rámci technickej revízie. To znamená, že Slovensku nehrozí, že príde o 80 miliónov eur,“ priblížil Drucker s tým, že je na ministrovi financií, či Migaľovi finančné prostriedky na portál poskytne.
Poznamenal, že sa nevedel stotožniť s posudkom o stave portálu slovensko.sk, ktorý bol predložený minulý týždeň vláde. „Tie závery mi prišli naozaj obludné. Boli tu pochybnosti o tom, že portál každú chvíľku padne, že je riziko, že nevydrží ani šesť mesiacov, že nám hrozia obrovské škody a x vecí. Bola aj cena uvedená, ktorú som ja nevedel posúdiť, či je dobrá alebo zlá, len som počúval, že vraj nie je primeraná. Tak som vtedy trval na tom, aj spolu s kolegami, že musí existovať nejaká kontraanalýza. Preto sme do uznesenia vlády dali, že posúdenie stavu portálu by mal vykonať niekto nezávislý,“ uviedol.
„A keďže sme nechceli, aby to bola len jedna inštitúcia, a veľa sa v správe odvolávalo na kybernetickú bezpečnosť, čo môže robiť len niekto s previerkou alebo výhradou, tak sme tam navrhli, nech je pri posúdení Národný bezpečnostný úrad, Vojenské spravodajstvo a Slovenská informačná služba, aj z hľadiska možných rizík kyberútokov,“ podčiarkol.
„Prišla správa z týchto troch inštitúcií, ktorá stav spochybnila. Chápem, že asi pán minister Migaľ je nespokojný s takýmto záverom. Ak sa má preukázať, že to je inak, tak nech koná. Nemôžem brániť pánovi ministrovi Migaľovi brániť sa voči záverom, ktoré sa mu nepáčia,“ uzavrel Drucker.
„Nie, nebudem vôbec o tom špekulovať. Každý minister si zodpovedá za svoju agendu, aj pán minister Migaľ si zodpovedá za agendu v prípade Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Ako poverený podpredseda vlády pre plán obnovy som 80 miliónov eur stiahol z plánu obnovy v rámci technickej revízie. To znamená, že Slovensku nehrozí, že príde o 80 miliónov eur,“ priblížil Drucker s tým, že je na ministrovi financií, či Migaľovi finančné prostriedky na portál poskytne.
Poznamenal, že sa nevedel stotožniť s posudkom o stave portálu slovensko.sk, ktorý bol predložený minulý týždeň vláde. „Tie závery mi prišli naozaj obludné. Boli tu pochybnosti o tom, že portál každú chvíľku padne, že je riziko, že nevydrží ani šesť mesiacov, že nám hrozia obrovské škody a x vecí. Bola aj cena uvedená, ktorú som ja nevedel posúdiť, či je dobrá alebo zlá, len som počúval, že vraj nie je primeraná. Tak som vtedy trval na tom, aj spolu s kolegami, že musí existovať nejaká kontraanalýza. Preto sme do uznesenia vlády dali, že posúdenie stavu portálu by mal vykonať niekto nezávislý,“ uviedol.
„A keďže sme nechceli, aby to bola len jedna inštitúcia, a veľa sa v správe odvolávalo na kybernetickú bezpečnosť, čo môže robiť len niekto s previerkou alebo výhradou, tak sme tam navrhli, nech je pri posúdení Národný bezpečnostný úrad, Vojenské spravodajstvo a Slovenská informačná služba, aj z hľadiska možných rizík kyberútokov,“ podčiarkol.
„Prišla správa z týchto troch inštitúcií, ktorá stav spochybnila. Chápem, že asi pán minister Migaľ je nespokojný s takýmto záverom. Ak sa má preukázať, že to je inak, tak nech koná. Nemôžem brániť pánovi ministrovi Migaľovi brániť sa voči záverom, ktoré sa mu nepáčia,“ uzavrel Drucker.