Kościński: Poľská ekonomika by tento rok mala klesnúť maximálne o 5 %

Varšava 18. júna (TASR) - Poľská ekonomika by pre krízu spojenú s novým koronavírusom nemala tento rok klesnúť o viac než 5 %. Navyše, na budúci rok sa očakáva jej zotavenie o 4 až 5 %. Povedal to vo štvrtok pre tlačovú agentúru PAP poľský minister financií Tadeusz Kościński.



Schodok verejných financií by mal podľa Kościńského dosiahnuť v roku 2020 zhruba 8,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Zároveň dodal, že ministerstvo financií pripraví v druhej polovici júla upravený rozpočet na tento rok a koncom augusta návrh rozpočtu na rok 2021. Kościński nevylúčil, že tohtoročný rozpočet sa bude upravovať aj viackrát.