Tibor Kőszeghy: Lesy SR vykážu za vlaňajšok zisk

Bratislava 20. januára (TASR) - Štátny podnik Lesy SR vykáže za minulý rok zisk pred zdanením vo výške viac ako 14 miliónov eur. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tibor Kőszeghy.



"Vďaka tomu, ako sme 'chytili veci za rohy', môžem dnes povedať predbežné (hospodárske) výsledky roku 2021, ktoré predpovedajú zisk pred zdanením približne 14 miliónov eur, dokonca viac ako 14 miliónov eur, ktorý k pôvodnému rebilancovanému plánu k polovici roka predstavuje plnenie vo výške 576 %," spresnil. Výsledok podľa neho dokumentuje, že "veci sa dajú robiť dobre, hlavne keď si dáme pozor na kritické body toho, čo robíme".



"V rámci novej obchodnej politiky sme zaviedli typológiu zákazníkov, a to podľa veľkosti, teritória, typov drevín, teda podľa charakteru obchodu, ktorí sme s nimi historicky robili, v mnohých prípadoch viac rokov. K tomuto patrí inšpekcia obchodných vzťahov, ktorej cieľom bolo vytypovanie takých obchodných vzťahov, ktoré neprispievajú k pridanej hodnote regiónu alebo SR v podobe spracovania dreva, čiže kde išlo o čisté priekupníctvo," priblížil.



V rámci novej organizačnej štruktúry sa podľa neho zoštíhlila administratíva štátneho podniku, pretože pôvodná organizačná štruktúra bez veľkých zmien prežívala ešte z čias socializmu. "Zmena organizačnej štruktúry bola bytostne potrebná. Viažu sa k nej aj veľké úspory. My touto zmenou plánujeme ušetriť ročne 4,6 milióna eur, ktoré budeme schopní vrátiť do podniku v podobe lepšieho mzdového ohodnotenia. To bolo dlhodobo podhodnotené, až na úroveň hraničiacu s existenčnými problémami zabezpečovania výrobných úloh," dodal Kőszeghy.