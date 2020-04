T-Mobile US po dvoch rokoch dokončil prevzatie Sprintu

Bellevue/Overland Park 1. apríla (TASR) - Po približne dvojročných kartelovo-právnych sporoch sa dokončila fúzia T-Mobile US a jeho menšieho amerického konkurenta Sprint. Obaja operátori v stredu oficiálne ohlásili dokončenie transakcie plánovanej od apríla 2018.



Fúziou trojky a štvorky vznikol nový silný hráč na trhu mobilných operátorov v USA, ktorý chce teraz zaútočiť na lídrov v odvetví Verizon a AT&T. Nová spoločnosť má 140 miliónov zákazníkov a burzovú hodnotu zhruba 110 miliárd USD (100,6 miliardy eur).



Snaha T-Mobile US o prevzatie Sprintu od začiatku narážala na prekážky a odpor protimonopolných úradov. Americké ministerstvo spravodlivosti ju odobrilo vlani v júli po tom, ako obe firmy súhlasili s predajom niektorých aktív. Dokonca aj po schválení telekomunikačným dohľadom FCC sa proti fúzii postavili niektoré federálne štáty na čele s Kaliforniou a New Yorkom. Tvrdili, že fúzia zníži konkurenciu a zvýši ceny. Nakoniec fúzii dal zelenú federálny sudca.



"Toto je v týchto napätých časoch historický deň pre Deutsche Telekom," uviedol šéf materského koncernu T-Mobile Tim Höttges. Nemecký koncern bude mať v novej firme 43 %. Väčšinový akcionár Sprintu, Softbank kontroluje 24 %.



Fúzia sa uskutočnila výmenou akcií. Pri oznámení transakcie mal balík, ktorý za svoje akcie mali dostať podielnici Sprintu, hodnotu 26 miliárd USD. Odvtedy sa však kurzový pomer zmenil, takže dostanú akcie T-Mobile v hodnote zhruba 31 miliárd USD.