< sekcia Ekonomika
T. Stohlová: Taraba otvára chránené územia developerom
Poznamenala, že Taraba sa v parlamentnej rozprave dokonca pochválil, že to bol priamo on, kto túto zmenu presadil.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) na poslednú chvíľu vložil do zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) nesúvisiacu zmenu. Podľa tejto zmeny sa už lanovky, zjazdovky či hotelové komplexy v chránených územiach nebudú musieť posudzovať. Uviedla to podpredsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS). Opozícia preto podľa nej pripravila spoločný pozmeňujúci návrh, ktorý túto škodlivú zmenu zastaví.
„V parlamente už tretí deň rokujeme o novele zákona o EIA, ktorý má upravovať povoľovanie obnoviteľných zdrojov energie. Namiesto toho opäť musíme brániť chránené územia, kde by pritom mala byť ochrana prírody prvoradá a každý zásah do prostredia starostlivo posudzovaný,” upozornila Stohlová. Aj turisti podľa nej chodia do prírody obdivovať štíty hôr a nie hotelové strechy.
Poznamenala, že Taraba sa v parlamentnej rozprave dokonca pochválil, že to bol priamo on, kto túto zmenu presadil. „Aby toho nebolo málo, nechal si schváliť aj skrátené legislatívne konanie bez jasného odôvodnenia, len aby zmena prešla rýchlo a potichu,“ povedala poslankyňa PS.
Upozornila, že minister na zásadné otázky opozície v rozprave neodpovedal - nevysvetlil, prečo siahol do zákona mimo jeho pôvodného zámeru, ani prečo konal napriek nesúhlasu vlastných odborníkov z ministerstva.
„Rovnako nevysvetlil, prečo v dôvodovej správe zavádzal, keď zmenu označil len za zjednodušenie textu. Namiesto odpovedí hovoril o vymyslenom motíve znižovať emisie lanoviek a opäť využíval výhovorku ‚výpalníka Slávika‘, ktorého sa malo podľa ministra Slovensko zbaviť už predchádzajúcou novelou,“ dodala Stohlová. Taraba podľa nej ukázal, že nepomáha ľuďom, ale slúži najväčším developerom v slovenských horách, ktorým expresne vybavil objednávku.
„V parlamente už tretí deň rokujeme o novele zákona o EIA, ktorý má upravovať povoľovanie obnoviteľných zdrojov energie. Namiesto toho opäť musíme brániť chránené územia, kde by pritom mala byť ochrana prírody prvoradá a každý zásah do prostredia starostlivo posudzovaný,” upozornila Stohlová. Aj turisti podľa nej chodia do prírody obdivovať štíty hôr a nie hotelové strechy.
Poznamenala, že Taraba sa v parlamentnej rozprave dokonca pochválil, že to bol priamo on, kto túto zmenu presadil. „Aby toho nebolo málo, nechal si schváliť aj skrátené legislatívne konanie bez jasného odôvodnenia, len aby zmena prešla rýchlo a potichu,“ povedala poslankyňa PS.
Upozornila, že minister na zásadné otázky opozície v rozprave neodpovedal - nevysvetlil, prečo siahol do zákona mimo jeho pôvodného zámeru, ani prečo konal napriek nesúhlasu vlastných odborníkov z ministerstva.
„Rovnako nevysvetlil, prečo v dôvodovej správe zavádzal, keď zmenu označil len za zjednodušenie textu. Namiesto odpovedí hovoril o vymyslenom motíve znižovať emisie lanoviek a opäť využíval výhovorku ‚výpalníka Slávika‘, ktorého sa malo podľa ministra Slovensko zbaviť už predchádzajúcou novelou,“ dodala Stohlová. Taraba podľa nej ukázal, že nepomáha ľuďom, ale slúži najväčším developerom v slovenských horách, ktorým expresne vybavil objednávku.