T. Taraba: Baterkáreň informovala o vplyve na životné prostredie

Bratislava 22. apríla (TASTR) - Spoločnosť Gotion InoBat Batteries podala informáciu o vplyve prevádzky baterkárne v Šuranoch na životné prostredie. Uviedol to v utorok na sociálnej sieti podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS).



„Dnes je oficiálne ten deň, kedy baterkáreň v Šuranoch podala informáciu o dopadoch investície na životné prostredie. Do dnešného dňa sa ministerstvo životného prostredia nemalo k čomu vyjadrovať. Všetci tí, ktorí sa k tej investícii do dnešného dňa vyjadrovali, sa vyjadrovali k niečomu, čo ani oni nemohli mať naštudované, pretože žiaden dokument neexistoval. To, čo sa doposiaľ posudzovalo na okresných úradoch životného prostredia, bol priemyselný park,“ priblížil.



„Musím povedať, že na moje počudovanie ten dokument je dosť chabý. Chýbajú tu rozptylové štúdie, chýbajú dopady na podzemné vody atď. Preto očakávame od investora, že to riadne všetko doplní. Na druhej strane zas tí, ktorí hovoria, že Taraba má nejakú investíciu zastaviť, tak chcem len povedať, že minister nemá žiadne právomoci niečo zastaviť alebo nie. Minister má len právo garantovať zákonný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie,“ podčiarkol.



Minister verí, že investícia nebude posudzovaná v zrýchlenom konaní. „Zákon síce pozná, čo je to strategická investícia, ale tam spadajú iba investície štátu a toto je investícia súkromnej spoločnosti. Preto si myslím, že integrované povoľovanie, ktoré túto investíciu čaká, je absolútnou garanciou pre každého občana, aby si mohol byť istý, že štát bude konať nezávisle, nezaujato a transparentne,“ zdôraznil.



Upozornil, že je jediný minister, ktorý nehlasoval ani za strategickú investíciu tohto priemyselného parku Šuranoch. „Práve preto, aby som si zachoval svoju nezávislosť,“ doplnil.



„My sme tu na to, aby sme posúdili bez ohľadu na to, kto je investorom, každú jednu investíciu v súlade s platnou legislatívou, ale aj smernicami Európskej únie. A tak tomu bude aj v tomto prípade,“ dodal Taraba.