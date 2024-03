T. Taraba: Hľadáme záložné scenáre na dekarbonizáciu z plánu obnovy

Bratislava 6. marca (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR hľadá náhradné scenáre na dekarbonizáciu priemyslu za košické železiarne U. S. Steel. Povedal to po stredajšom rokovaní vlády minister Tomáš Taraba (nominant SNS). Zatiaľ totiž nie je jasné, či japonský investor Nippon Steel Corporation v prípade prevzatia koncernu U. S. Steel bude chcieť do transformácie vysokých pecí na východe Slovenska investovať.



Štát však vyčlenil na podporu modernizácie železiarní z plánu obnovy 300 miliónov eur. MŽP rokuje o ich využití na iné projekty s najväčšími zamestnávateľmi na Slovensku.



"Hľadáme riešenia, ako použiť prvých 300 miliónov eur na iné dekarbonizačné schémy a zároveň mať uložených iných 300 miliónov na prípadnú potrebu, ak by to japonský investor vyžadoval," povedal Taraba.



Okrem podpory iných projektov veľkých firiem si vie Taraba predstaviť aj podporu energetických úspor napríklad u domácností. "Ideme cez to, aby sme mali záložné scenáre a budeme ich vedieť aktivovať, keď sa rozhodneme, že ideme tou cestou," dodal Taraba. Rezort podľa neho bude zároveň aktívne komunikovať s japonským investorom.