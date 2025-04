T. Taraba: Je správne diskutovať o transakčnej dani

Bratislava 7. apríla (TASR) - Daň z finančných transakcií musí fungovať aspoň do konca tohto roka, pretože je už súčasťou rozpočtu. Je však správne po nejakom čase vyhodnotiť jej prínos a uvažovať o jej fungovaní do budúcnosti. Po pondelňajšom rokovaní vlády to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).



Predseda koaličnej SNS Andrej Danko podľa neho veľmi správne „nadhodil“ otázku transakčnej dane. „Je to daň, ktorá na Slovensku doposiaľ neexistovala, tzn. jej výsledok nevieme dnes vyhodnotiť. Môj postoj je v tomto úplne jasný, že tá daň musí dobehnúť do konca tohto roka, pretože je súčasťou rozpočtu. S Andrejom Dankom som telefonoval. Myslím si, že rozumie, že nemôže s opozíciou nič v tejto veci v rámci platnej koaličnej dohody meniť,“ konštatoval Taraba.



Bude však podľa neho potrebné zhodnotiť, či nová daň priniesla do rozpočtu očakávaných 600 až 700 miliónov eur, ako to odhaduje ministerstvo financií. „Ak by toto číslo nebolo ani zďaleka naplnené, tak samozrejme, že otázka prehodnotenia transakčnej dane bude úplne legitímne v rámci zostavovania rozpočtu na stole. V tomto ja nevidím žiaden problém,“ doplnil minister.



Ani predstavitelia koaličného Hlasu-SD neboli podľa podpredsedu strany a ministra školstva Tomáša Druckera nadšení z novej dane. V rámci prípravy konsolidácie na tento rok sa však na nej dohodla celá koalícia, pripomenul. „Má určite aj svoje muchy, určite aj problémy, ale prijali sme to rozhodnutie a myslím si, že teraz treba vyčkať a odstrániť všetky problémy,“ uviedol po rokovaní vlády.



Zároveň si myslí, že nie je správne odkazovať si výhrady v rámci koalície cez médiá. „Ja si myslím, že to sa nemá robiť takto. Ak máme nejaké výhrady voči tomu, treba sa pozrieť na dáta, treba si k tomu najprv sadnúť a nie takýmto spôsobom si teraz robiť nejakým spôsobom prezentácie iba cez médiá,“ zdôraznil Drucker. Ak by sa Danko snažil o zrušenie transakčnej dane v parlamente s podporou opozície, ako to naznačil cez víkend, podľa podpredsedu Hlasu-SD by to bolo určite porušením koaličnej zmluvy.



Taraba tiež avizoval, že v rámci diskusie o štátnom rozpočte na budúci rok chce SNS navrhnúť mimoriadne zdanenie zbrojárskych firiem. Je podľa neho pozitívne, že tejto výrobe sa na Slovensku v súčasnosti darí, nadpriemerné zisky však nie sú ich zásluhou, ale vďačia za ne externým faktorom. „Tak ako v minulosti boli dodatočne dodanené firmy, ktoré mali abnormálne zisky len preto, že vyletela cena elektrickej energie, dnes takúto ekonomickú žatvu majú zbrojárske koncerny,“ zhodnotil.