T. Taraba odmieta obvinenia Demokratov týkajúce sa elektrárne Málinec

Bratislava 24. júna (TASR) - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) odmieta obvinenia opozičnej mimoparlamentnej strany Demokrati, ktoré sa týkajú prečerpávacej elektrárne Málinec.



„Tlačové konferencie strany Demokratov sú vždy znôžkou klamstiev, nezmyslov, dôkazov v priamom prenose, že nerozumejú základným veciam, vždy to dokazujú pri každej téme,“ spresnil Taraba v reakcii na vyjadrenia Demokratov o rokovaniach envirorezortu ohľadom energetiky s maďarskou stranou.



„My sa s Maďarskom nebavíme o žiadnej prečerpávacej stanici a ani o tom, kto ju bude v budúcnosti využívať. O tom rozhodne trh a dopyt na trhu. My budeme ponúkať službu a budú takí, ktorí tú službu budú vyžadovať. Kto zaplatí, tak ten bude službu môcť využívať,“ priblížil Taraba.



Zdôraznil, že Málinec bude najväčšia prečerpávacia stanica v Európe. „Každý, kto tomu rozumie, vie, že táto prečerpávacia stanica vie zrážať ceny elektrickej energie. Myslím si, že po tomto volá aj priemysel,“ povedal.



Prečerpávacia stanica podľa neho zvýši výrazným spôsobom ekonomickú vitalitu Slovenska, aj regiónu Podpoľania. „Prečerpávaciu stanicu budú potrebovať slovenské jadrové elektrárne, keď budeme mať dve jadrové elektrárne, obe ju budú potrebovať. Budú ju potrebovať všetky štáty, ktoré nemajú profily na to, aby takéto niečo vedeli postaviť," doplnil Taraba.



Elektráreň Málinec podľa Demokratov Slovensko nepotrebuje. „Budeme niesť všetky riziká a náklady spojené s výstavbou a predajom elektriny. Na toto celé sa môže zaviazať slovenská vláda v prakticky nevypovedateľnej zmluve, ktorá sa pripravuje potichu a môže tým ovplyvniť vývoj na desiatky rokov dopredu. Lacnú zelenú energiu pre Maďarsko zaplatia spotrebitelia na Slovensku,“ povedal Michal Kiča, člen predsedníctva strany Demokrati.