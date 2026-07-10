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T. Taraba odovzdal do užívania novú kanalizáciu v Oravskej Polhore
Zdôraznil, že envirorezort investuje každé jedno euro do reálnych a zmysluplných vodárenských projektov.
Autor TASR
Oravská Polhora 10. júla (TASR) - Nový kanalizačný projekt v Oravskej Polhore v okrese Námestovo umožní po 30 rokoch prepojiť a sfunkčniť kanalizačnú sieť v obci. Ako pri piatkovom slávnostnom odovzdaní novej kanalizácie do užívania poznamenal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), prístup k spoľahlivému a kvalitnému odvádzaniu odpadových vôd získa vyše 120 rodinných domov.
Zdôraznil, že envirorezort investuje každé jedno euro do reálnych a zmysluplných vodárenských projektov. „Dnešný deň je potvrdením, že aj menšie obce vedia pripraviť kvalitné projekty a získať investície do modernej infraštruktúry a techniky, ktoré bude slúžiť všetkým obyvateľom, prinesú vyššiu kvalitu života a znížia náklady na odvádzanie odpadových vôd aj nakladanie s odpadmi,“ poznamenal Taraba.
Šéf envirorezortu absolvoval aj kontrolný deň na čistiarni odpadových vôd (ČOV) v obci Bziny v okrese Dolný Kubín, ktorá prechádza kompletnou obnovou vďaka dotácii 900.000 eur z Environmentálneho fondu. Vymenené bude strojnotechnologické vybavenie, pribudnú nové nádrže biologického stupňa, rovnako sa inštaluje moderná technológia čistenia odpadových vôd s nižšou spotrebou elektrickej energie a vysokou účinnosť odstraňovania organického znečistenia z odpadových vôd.
Starostka obce Bziny Miriam Mokošová pripomenula, že obec využila v predchádzajúcich rokoch aj ďalšiu dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške viac ako 570.000 eur na vybudovanie kanalizácie v lokalite Dielnice, kde pribudne vyše 30 rodinných domov. „Nesmierne si vážim prístup a odbornosť celého rezortu životného prostredia pri podpore projektov, ktoré zlepšujú život Oravčanom a samospráve ušetria náklady, ktoré môže využiť do ďalšieho rozvoja. Aj naša obec patrí medzi tie, ktoré sa nevyľudňujú, vďaka úspešne ukončeným jednoduchým pozemkovým úpravám si tu mladí ľudia stavajú svoje domovy a mnohí sa vracajú do rodnej obce,“ podotkla Mokošová.
Starostovia oravských samospráv rovnako poukázali na kritickú situáciu s odpadom, ktorý už nie je možné ďalej vytriediť, recyklovať a musí skončiť na skládkach vzdialených aj viac ako 100 kilometrov. „Vyjadrenia starostov len potvrdzujú skutočnosť, že ak chceme na Slovensku obmedziť skládkovanie a efektívne narábať s odpadmi, potrebujeme vybudovať aj na severnom Slovensku modernú infraštruktúru a zariadenia, ktoré budú dávať skutočný hospodársky aj environmentálny význam,“ dodal Taraba.
Zdôraznil, že envirorezort investuje každé jedno euro do reálnych a zmysluplných vodárenských projektov. „Dnešný deň je potvrdením, že aj menšie obce vedia pripraviť kvalitné projekty a získať investície do modernej infraštruktúry a techniky, ktoré bude slúžiť všetkým obyvateľom, prinesú vyššiu kvalitu života a znížia náklady na odvádzanie odpadových vôd aj nakladanie s odpadmi,“ poznamenal Taraba.
Šéf envirorezortu absolvoval aj kontrolný deň na čistiarni odpadových vôd (ČOV) v obci Bziny v okrese Dolný Kubín, ktorá prechádza kompletnou obnovou vďaka dotácii 900.000 eur z Environmentálneho fondu. Vymenené bude strojnotechnologické vybavenie, pribudnú nové nádrže biologického stupňa, rovnako sa inštaluje moderná technológia čistenia odpadových vôd s nižšou spotrebou elektrickej energie a vysokou účinnosť odstraňovania organického znečistenia z odpadových vôd.
Starostka obce Bziny Miriam Mokošová pripomenula, že obec využila v predchádzajúcich rokoch aj ďalšiu dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške viac ako 570.000 eur na vybudovanie kanalizácie v lokalite Dielnice, kde pribudne vyše 30 rodinných domov. „Nesmierne si vážim prístup a odbornosť celého rezortu životného prostredia pri podpore projektov, ktoré zlepšujú život Oravčanom a samospráve ušetria náklady, ktoré môže využiť do ďalšieho rozvoja. Aj naša obec patrí medzi tie, ktoré sa nevyľudňujú, vďaka úspešne ukončeným jednoduchým pozemkovým úpravám si tu mladí ľudia stavajú svoje domovy a mnohí sa vracajú do rodnej obce,“ podotkla Mokošová.
Starostovia oravských samospráv rovnako poukázali na kritickú situáciu s odpadom, ktorý už nie je možné ďalej vytriediť, recyklovať a musí skončiť na skládkach vzdialených aj viac ako 100 kilometrov. „Vyjadrenia starostov len potvrdzujú skutočnosť, že ak chceme na Slovensku obmedziť skládkovanie a efektívne narábať s odpadmi, potrebujeme vybudovať aj na severnom Slovensku modernú infraštruktúru a zariadenia, ktoré budú dávať skutočný hospodársky aj environmentálny význam,“ dodal Taraba.