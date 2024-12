T. Taraba potvrdil súhlasné stanovisko na modernizáciu cementárne

Turňa nad Bodvou 19. decembra (TASR) - Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v uplynulých dňoch potvrdil súhlasné záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR týkajúce sa modernizácie linky na výrobu šedého Portlandského slinku, ktorá je spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspaľovaných alternatívnych palív Cementárne Turňa nad Bodvou. Vyplýva to z rozhodnutia zverejneného na enviroportáli.



Šéf envirorezortu zamietol rozklad dvoch občianskych združení (OZ). S realizáciou navrhovanej činnosti firmy súhlasí. "Z obsahu podaných rozkladov nevyplývajú žiadne nové skutočnosti a ministerstvo sa dostatočne vecne a správne zaoberalo pripomienkami podávateľov rozkladov v rámci prvostupňového konania. Podávatelia rozkladov neuviedli také dôkazy a argumenty, ktoré by odôvodňovali potrebu ďalšieho posúdenia zmeny navrhovanej činnosti," uvádza s tým, že vzhľadom na podklady je zrejmá environmentálna prijateľnosť predloženej zmeny navrhovanej činnosti. Proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať, je však preskúmateľné súdom.



"Rozhodnutie sme prijali a hľadáme ďalšie možnosti, ako dosiahnuť pre obyvateľov zlepšenie kvality ich života," povedala pre TASR Lenka Šingovská z občianskeho združenia (OZ) Zelený živel, podľa ktorej sa realizáciou plánovanej zmeny činnosti prevádzky isté hodnoty emisií zvýšia.



Ako uviedla, niekoľko nezávislých štúdií potvrdilo výskyt škodlivých chemikálií v prostredí. Najnovší výskum podľa nej odhaľuje významnú environmentálnu záťaž a zdravotné riziká, napríklad vrátane zvýšenej hladiny dioxínov v slepačích vajíčkach z drobnochovu.



O výsledkoch druhého monitoringu vykonaného holandskými odborníkmi už informovali rezort aj Slovenskú inšpekciu životného prostredia. "Podľa spätnej väzby rozhodneme o ďalších krokoch, ktoré podnikneme. Doposiaľ sme využili a naďalej budeme využívať každú možnosť, ktorú nám zákon umožňuje, aby sme o problematike, ktorá sužuje obyvateľov, upovedomili dotknuté orgány - a to dovtedy, kým nedosiahneme zlepšenie podmienok pre život miestneho obyvateľstva. V hre je totiž zdravie obyvateľov a prírodné bohatstvo v neďalekom Národnom parku Slovensky kras," dodala Šingovská.



Spoločnosť Danucem Slovensko, pod ktorú cementáreň patrí, rozhodnutie z MŽP víta. Aj na základe neho môže ďalej pokračovať v príprave a realizácii projektu tak, aby bol hotový do konca roku 2026. Firma už predtým uviedla, že cieľom projektu nie je zvýšenie kapacity výroby, ale zvýšenie podielu využitia alternatívnych palív, a teda zníženie emisií CO2 vnikajúcich pri výrobe.



"Tento projekt, ktorý prostredníctvom najlepšej dostupnej technológie zvyšuje podiel využitia alternatívneho paliva, je zásadným krokom podporujúcim dekarbonizačné ciele Slovenskej republiky, a zároveň podporuje aj princípy cirkulárnej ekonomiky," uviedla v reakcii pre TASR hovorkyňa spoločnosti Alžbeta Timárová.



Cementáreň podľa jej slov čelí silnej antikampani zo strany záujmovej skupiny, pričom informácie sú vytrhnuté z kontextu. Tvrdí, že žiadna realizovaná štúdia nezistila príčinnú súvislosť s výrobou v cementárni, pretože nejde o plošné znečistenie v okolí závodu. Dodala, že voda, pôda aj sedimenty sú plošne v okolí závodu v poriadku.