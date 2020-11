Valášek: Biden bude viac spolupracovať s Európou

Bratislava 28. novembra (TASR) – Nástupom nového amerického prezidenta Joea Bidena sa vzťahy USA s Európou upokoja a šéf Bieleho domu bude so starým kontinentom viac spolupracovať. Neprestane však hájiť americké záujmy, povedal v podcaste Slovenského plynárenského a naftového zväzu Otvorene o plyne predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí). Najväčším konkurentom USA nielen v ekonomickej, ale už aj vo vojenskej oblasti zostáva Čína.



Oproti súčasnému prezidentovi Donaldovi Trumpovi má Biden podľa Valášeka iný pohľad na svet. „Trumpove vnímanie sveta je ako aréna, kde medzi sebou zápasia silní lídri, silné veľmoci, kde neexistuje partnerstvo, kde zmienka partnerstva je iba taká zámienka oslabiť jeden druhého," povedal poslanec.



Joe Biden je iný, čo však neznamená, že bude k Európe pristupovať príliš priateľsky. Tiež bude podľa poslanca chrániť v prvom rade americké záujmy. „Neviem si však predstaviť, že by urobil niečo také, ako urobil Trump, že by uvalil clá na niektoré európske výrobky, lebo vraj Európania predstavujú národnú bezpečnostnú hrozbu pre USA," myslí si Valášek.



Hoci sa vzťahy EÚ a USA znormalizujú, nič sa nezmení na súperení, napríklad medzi Airbusom a Boeingom ani na negatívnom postoji USA voči výstavbe plynovodu Nord Stream 2, ktorý je konkurentom dovozu skvapalneného plynu z USA. Valášek neráta ani s rýchlym uzavretím novej obchodnej dohody medzi EÚ a USA, keďže sú voči nej výhrady na obidvoch stranách Atlantiku.



Spoločný postup EÚ a USA očakáva poslanec v tlaku na Čínu, aby viac otvorila vnútorný trh a zamedzila krádežiam duševného vlastníctva. Valášek varoval pred idealizovaním si Bidena a jeho vzťahu k Európe.



„Tie vzťahy neboli idylické ani za Clintona, ani za Obamu. Vždy tu bolo napätie, vždy tu boli giganti ako Airbus a Boeing, vždy tu boli výrobcovia vlakov, ktorí tvrdo súperia. Vždy tu bolo nejaké iskrenie," pripomenul. Nástup nového amerického prezidenta podľa neho prinesie návrat k bežnému manažmentu rozdielov medzi dvoma partnermi.