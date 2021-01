Valášek: S koaličnými partnermi pripravíme register užívateľov pôdy

Bratislava 22. januára (TASR) – Strana Za ľudí sa bude snažiť čo najrýchlejšie pripraviť register konečných užívateľov pôdy na Slovensku. Oznámili to na brífingu predstavitelia strany Za ľudí Tomáš Valášek, predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti, spolu s podpredsedom NR SR Jurajom Šeligom, v reakcii na zistenia európskej agentúry OLAF, týkajúce sa podvodov s agrodotáciami poberanými v SR.



„To, čo sa stalo, čo je obsahom (spomínanej) správy, tie výzvy, konštatovania, že Slovensko dostalo milióny, že zistenia agentúry OLAF sú na kriminálne vyšetrovanie, toto všetko sú výsledky predošlej vlády, vizitkou strany SNS. Tá držala agrorezort pevne v rukách niekoľko rokov. To, čo sa s týmto urobí, tá náprava, to je už záležitosťou tejto vlády," priblížil Valášek.



„Ja budem pracovať s našimi koaličnými partnermi na tom, aby sme čo najrýchlejšie urobili poctivý register konečných užívateľov pôdy, teda aby sme čo najrýchlejšie vyriešili problém, ktorý agentúra OLAF pomenovala, že sa nedá rýchlo, ľahko a transparentne dohľadať, kto akú pôdu užíva, čo priamo zakladá živnú pôdu na to, aby sa tu diali subvenčné podvody," oznámil Valášek.



Podvody v agrosektore sa podľa Šeligu vyšetrujú už dlho. „Očakávame, že Generálne prokuratúra SR podá nejakú správu. V nejakom horizonte pár dní budeme zvažovať, že či si nevyžiadame ako parlament detailnú správu v rámci toho, čo je možné, aby nám vyšetrovatelia a orgány činné v trestnom konaní sprístupnili, ako sa vyvíja toto vyšetrovanie. Nie preto, aby sme do neho mohli nejakým spôsobom vstupovať, ale aby sme ako zástupcovia verejnosti vedeli, že sa veci hýbu dopredu," priblížil Šeliga.



„Chcem oceniť, že pán minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) je ochotný pripustiť, že v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) by šéfoval niekto, kto nie je zo Slovenska. Výberové konanie na šéfa PPA budeme veľmi pozorne sledovať, pretože cez PPA prúdia milióny a milióny eur na to, aby slúžili slovenským farmárom," doplnil Šeliga.