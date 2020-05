Slovensko dostane od Európskej komisie zhruba osem miliárd eur

Bratislava 27. mája (TASR) – Slovenská republika dostane od Európskej komisie na obdobie do roku 2024 zhruba osem miliárd eur. Európska komisia v stredu predstavila záchranný balík pre európske ekonomiky postihnuté krízou spôsobenou novým koronavírusom s názvom „Budúca generácia EÚ“, ktorý obsahuje približne 750 miliárd eur.



Väčšina z neho bude krajinám poskytnutá vo forme grantov. Uviedol to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí).



"Podľa prvotných kalkulácií Slovensko dostane len na obdobie do roku 2024 zhruba osem miliárd eur. Pripomínam, že to je zhruba osem percent nášho hrubého domáceho produktu (HDP)," spresnil Valášek s tým, že návrh Komisie ešte musí prejsť schválením všetkých členských krajín, ale očakáva sa, že tie celkové sumy budú v zásade podobné.



Valášek pripomenul, že Slovensko je jednou z najhorších krajín pri čerpaní eurofondov. "Z tých doterajších programov v rámci 2014 až 2020 sme minuli z 19 miliárd ledva šesť miliárd – iba 33 percent. Míňame tempom zhruba jedna miliarda za rok a už to spôsobilo tie problémy s korupciou, ktoré sú verejne známe," zhodnotil Valášek. Dodal, že podľa jeho prvotných kalkulácií týmto záchranným balíkom Slovensko bude teraz čerpať štyri miliardy za rok.



Záchranný balík je podľa Valáška pre Slovensko príležitosťou. "Náš hospodársky prepad bude obrovský. Tie sumy sa odhadujú medzi siedmimi, možno až 14 percentami HDP. Budeme si musieť požičať a teraz je otázka, či si požičiame ako Slovensko alebo či si požičiame ako Európska komisia s nižšími úrokovými sadzbami a aj s tou možnosťou, že časť toho balíka bude splatená až o nejakých 30 rokov a že časť toho balíka bude splatená nie nami, ale formou nových daní a nových colných opatrení, ktoré EÚ príjme," vysvetlil.



Potenciálne výbornou správou je podľa Valáška aj to, že tých približne osem miliárd eur, ktoré bude treba minúť do roku 2024, je určených takmer explicitne na štrukturálne reformy.



"Moja výzva je - využime tú príležitosť, ktorú teraz máme s tým obrovským novým balíkom, nie na to, aby sme zakonzervovali súčasný ekonomický model, ale aby sme urobili ten skok do 21. storočia a prešli na technológie a na hospodársky model, ktorý nám bude fungovať ďalších niekoľko dekád, nie len pár rokov," dodal Valášek.