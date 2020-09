Tabakové firmy chápu zmeny prijaté vládou týkajúce sa zdanenia tabaku

Bratislava 30. septembra (TASR) - Tabakové firmy chápu zmeny, ktoré v súvislosti so zdanením tabaku prijala v stredu vláda. Vyplýva to zo stanovísk spoločností Philip Morris Slovakia (PMS) a Japan Tobacco International (JTI).



"Chápeme, že v rámci nastavenia daní musí štát hľadať vyvážené riešenie medzi záujmami na ochranu verejného zdravia a rozpočtovými cieľmi. Návrh, ktorý prerokovala vláda, vnímame ako snahu o rozumný kompromis," uviedla manažérka strategickej komunikácie PMS Beata Kujanová.



Za tejto situácie je rozhodnutie o rovnakom zvýšení dane na všetky tabakové výrobky podľa nej pochopiteľné. "Tento krok, z nášho pohľadu, znamená potvrdenie záujmu krajiny ďalej posilňovať úsilie v boji s fajčením a jeho negatívnymi následkami. Zároveň ho vnímame ako ocenenie úlohy, ktorú bezdymové tabakové výrobky zohrávajú pri ochrane verejného zdravia," konštatovala Kujanová.



Bezdymové tabakové výrobky sú podľa Kujanovej menej škodlivou alternatívou oproti cigaretám, ktorá pomáha zlepšovať kvalitu života dospelých fajčiarov. Preto môžu zohrávať významnú úlohu aj pri znižovaní verejných výdavkov na riešenie následkov fajčenia.



"Súhlasíme s postupným zvyšovaním dane z tabakových výrobkov a rozumieme potrebe stabilizácie rozpočtu v týchto časoch. Mrzí nás však, že ministerstvo financií nereagovalo na varovania, že ním nastavené kroky môžu ohroziť stabilitu legálneho trhu a v konečnom dôsledku aj naplánovaných rozpočtových príjmov," uviedol Martin Jaroš, manažér spoločnosti JTI Slovak Republic.



"Tiež nám je ľúto, že doterajší legislatívny proces so zmenami na poslednú chvíľu nezodpovedal princípom OECD o lepšej regulácii, ktoré volajú po transparentnosti, zodpovednej analýze rizík a diskusii s dotknutými stranami," podčiarkol Jaroš.



Nedávno uskutočnená globálna štúdia The Gathering Storm podľa neho ukázala zvýšené riziko nárastu nelegálneho obchodu v čase pandémie. Prudké zvyšovanie cien legálnych produktov, ktoré nezodpovedá rastu kúpyschopnosti, tento trend len podporí. "Už dnes pritom máme na Slovensku oblasti, kde z čierneho trhu pochádza každá tretia škatuľka cigariet," poznamenal.



"Sme pripravení naďalej diskutovať s ministerstvom aj zákonodarcami o primeranom a udržateľnom zvyšovaní daní tak, aby z neho neprofitovali len kriminálne živly," dodal Jaroš.



Z novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorú v stredu schválila vláda, vyplýva, že cigarety od februára 2021 pravdepodobne zdražejú a majú byť pod prísnejšou kontrolou. V priemere by mohla cena jednej škatuľky cigariet od budúceho roka vzrásť o 40 centov a o 20 centov v rokoch 2022 a 2023.



Zvýšenie sadzieb pre tabakové výrobky sa má realizovať v troch krokoch, a to k 1. februáru 2021, k 1. februáru 2022 a k 1. februáru 2023, pričom sa ním reflektuje vývoj v oblasti sadzbovej politiky v okolitých členských štátoch EÚ a zároveň smeruje k zabezpečeniu primeranej rovnováhy medzi daňovými príjmami a cieľmi v oblasti verejného zdravia. Na rokovaní vlády bola prijatá pripomienka, ktorá zahŕňa zmeny aj v prípade tabaku.