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Tabakový gigant Altria uvažuje o kúpe britského rivala Imperial Brands
Táto správa viedla k prudkému rastu akcií britskej skupiny na londýnskej burze cenných papierov.
Autor TASR
Londýn 26. novembra (TASR) - Americký tabakový gigant Altria oznámil, že uvažuje o ponuke na prevzatie svojho britského rivala Imperial Brands, pričom by akvizíciu uhradil v hotovosti. Táto správa viedla k prudkému rastu akcií britskej skupiny na londýnskej burze cenných papierov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Altria potvrdzuje, že uvažuje o možnej ponuke na prevzatie Imperial Brands,“ uviedol vo štvrtok americký výrobca cigariet Marlboro vo vyhlásení. „Nie je isté, či bude ponuka nakoniec predložená, ani za akých podmienok môže byť predložená,“ dodala však americká spoločnosť.
Akcie firmy Imperial stúpli o viac ako 15 %. Agentúra Bloomberg News s odvolaním sa na zdroje oboznámené s problematikou uviedla, že o ponuke na prevzatie firmy Imperial uvažuje aj spoločnosť Japan Tobacco.
Britská skupina minulý týždeň zverejnila plány na zrušenie až 2500 pracovných miest do roku 2030 pre klesajúci dopyt po tradičných cigaretách. Znamená to redukciu jej globálnej pracovnej sily o približne 10 %.
Skupina Imperial, ktorá je výrobcom cigariet Davidoff, tabaku Golden Virginia, vapingovej značky Blu a papierikov na cigarety Rizla, na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie ihneď nereagovala.
„Altria potvrdzuje, že uvažuje o možnej ponuke na prevzatie Imperial Brands,“ uviedol vo štvrtok americký výrobca cigariet Marlboro vo vyhlásení. „Nie je isté, či bude ponuka nakoniec predložená, ani za akých podmienok môže byť predložená,“ dodala však americká spoločnosť.
Akcie firmy Imperial stúpli o viac ako 15 %. Agentúra Bloomberg News s odvolaním sa na zdroje oboznámené s problematikou uviedla, že o ponuke na prevzatie firmy Imperial uvažuje aj spoločnosť Japan Tobacco.
Britská skupina minulý týždeň zverejnila plány na zrušenie až 2500 pracovných miest do roku 2030 pre klesajúci dopyt po tradičných cigaretách. Znamená to redukciu jej globálnej pracovnej sily o približne 10 %.
Skupina Imperial, ktorá je výrobcom cigariet Davidoff, tabaku Golden Virginia, vapingovej značky Blu a papierikov na cigarety Rizla, na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie ihneď nereagovala.