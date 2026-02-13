< sekcia Ekonomika
Tachograf bude od 1. júla povinný pre dodávky jazdiace aj v zahraničí
Nové pravidlá začnú v celej Európskej únii (EÚ) platiť od 1. júla 2026.
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR upozorňuje majiteľov dodávok, ktorí na nich jazdia aj v zahraničí, že termín, odkedy bude povinnosť mať nainštalovaný tachograf, sa blíži. Nové pravidlá začnú v celej Európskej únii (EÚ) platiť od 1. júla 2026, pripomenula v piatok hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.
„Máme informácie, že mnohí si plnenie tejto povinnosti nechávajú na poslednú chvíľu, čo môže spôsobiť priveľký nápor na firmy, ktoré tachografy inštalujú. Chcem teda všetkých poprosiť, aby to zbytočne neodkladali a vyhli sa tak problémom,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Ak podľa neho dodávka jazdí len v rámci Slovenska, tachograf nie je povinný.
Povinnosť mať nainštalovaný smart tachograf II. generácie sa týka dodávok, ktoré vážia od 2,5 do 3,5 tony. Platí to len pre vozidlá, ktoré vykonávajú medzinárodnú prepravu v EÚ alebo kabotáž v cudzom členskom štáte. Dáta z tachografov a kariet vodičov sa musia pravidelne sťahovať a bezpečne ukladať. Podnikatelia majú zároveň povinnosť analyzovať a vyhodnocovať činnosť vodičov podľa zákonných pravidiel.
„Máme informácie, že mnohí si plnenie tejto povinnosti nechávajú na poslednú chvíľu, čo môže spôsobiť priveľký nápor na firmy, ktoré tachografy inštalujú. Chcem teda všetkých poprosiť, aby to zbytočne neodkladali a vyhli sa tak problémom,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Ak podľa neho dodávka jazdí len v rámci Slovenska, tachograf nie je povinný.
Povinnosť mať nainštalovaný smart tachograf II. generácie sa týka dodávok, ktoré vážia od 2,5 do 3,5 tony. Platí to len pre vozidlá, ktoré vykonávajú medzinárodnú prepravu v EÚ alebo kabotáž v cudzom členskom štáte. Dáta z tachografov a kariet vodičov sa musia pravidelne sťahovať a bezpečne ukladať. Podnikatelia majú zároveň povinnosť analyzovať a vyhodnocovať činnosť vodičov podľa zákonných pravidiel.