Tachyum bude spolupracovať so superpočítačovým centrom v Barcelone

Bratislava 15. februára (TASR) – Spoločnosť Tachyum podpísala memorandum o porozumení so superpočítačovým centrom v španielskej Barcelone. Spoločnosti by mali spolupracovať na otvorených superpočítačových projektoch, vedeckom výskume a inováciách v oblasti umelej inteligencie, informovala v utorok Tachyum.



Podľa dohody môže barcelonské centrum vyhodnocovať procesor Prodigy a referenčnú architektúru Tachyum pre budúcu infraštruktúru vysokovýkonných výpočtov. "Jedným z kľúčových spôsobov, ako prilákať špičkové talenty pre váš výskum, je poskytnúť týmto odborníkom najlepšie nástroje, aké sú na trhu dostupné. Tak môžu úspešne dokončiť svoju prácu," priblížil riaditeľ centra Mateo Valero. Procesom Prodigy slovenskej spoločnosti Tachyum je podľa neho potenciálny nástroj, ktorý by mohol umožniť zamestnancom centra dosahovať ciele lepšie ako kedykoľvek predtým.



Barcelonské superpočítačové centrum je národným superpočítačovým centrom Španielska. Špecializuje sa na vysokovýkonné výpočty a spravuje MareNostrum, jeden z najvýkonnejších superpočítačov v Európe, umiestnený v kostole Torre Girona na periférii katalánskej metropoly. S celkovým počtom viac ako 725 odborníkov a profesionálov v oblasti výskumu a vývoja sa BSC darí priťahovať talenty z odvetví počítačovej vedy, biologických vied, vedy o Zemi či počítačových aplikácií pre vedu a inžinierstvo.