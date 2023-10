Tachyum má objednávku na vybudovanie systému s čipmi Prodigy

Bratislava 4. októbra (TASR) - Spoločnosť Tachyum, ktorá vyvíja univerzálny procesor Prodigy, prijala objednávku na vybudovanie rozsiahleho výpočtového systému. Spoločnosť v stredu informovala o tom, že má prevýšiť výpočtovú kapacitu najrýchlejších superpočítačov, okrem iného aj pre generatívnu umelú inteligenciu, ktoré sú dostupné na svete.



Inštalácia tohto systému sa podľa spoločnosti začne na budúci rok a plnú kapacitu dosiahne v roku 2025. "Prvý univerzálny procesor Prodigy je navrhnutý tak, aby vďaka svojmu špičkovému výkonu pre hyperškálovanie, vysokovýkonné výpočty a pracovné záťaže umelej inteligencie transformoval kapacitu, efektivitu a ekonomiku dátových centier," uviedla spoločnosť.



Systém podľa spoločnosti poskytne počítačový výkon viac ako 50 exaflopov, čo exponenciálne prevýši výpočtovú kapacitu najrýchlejších superpočítačov pre inferenciu alebo generatívnu umelú inteligenciu AI, ktoré sú dnes dostupné na svete.



Pripravovaný procesor Prodigy by mal poskytovať mimoriadne vysoký výkon dátových centier a zároveň nižšiu spotrebu elektriny. To sa pozitívne premietne do hospodárnosti dátového centra, keďže sa výrazne znížia kapitálové aj prevádzkové náklady.