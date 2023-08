Tachyum zvýšila novými nástrojmi počet jadier procesoru Prodigy na 192

Bratislava 15. augusta (TASR) - Spoločnosti Tachyum sa využitím nových dizajnových nástrojov podarilo zvýšiť počet jadier procesoru Prodigy o polovicu na 192. Veľkosť dlaždice (die size) sa v návrhu zväčšila len minimálne z 500 mm2 na 600 mm2, aby sa prispôsobila lepším fyzickým možnostiam, informovala v utorok Tachyum.



"Náš tím inžinierov pre fyzický dizajn tvrdo pracoval na prerobení fyzického dizajnu a optimalizácii s novými súpravami nástrojov PD. S novými nástrojmi EDA PD sme dosiahli lepšie výsledky a prenosovú rýchlosť," povedal zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Tachyum Radoslav Danilák. Presný termín dodávky prvých procesorov odberateľom ale zatiaľ nie je jasný.



Architektúra univerzálneho procesora Prodigy umožňuje plynulé a dynamické prepínanie z bežných úloh centrálnej procesorovej jednotky (CPU) na záťaže AI/ML (umelej inteligencie a strojového učenia), takže poskytuje vysoký výkon pri tréningu aj inferencii AI/ML.



Pripravovaný procesor Prodigy by mal poskytovať mimoriadne vysoký výkon dátových centier a zároveň nižšiu spotrebu elektriny. To sa pozitívne premietne do hospodárnosti dátového centra, keďže sa výrazne znížia kapitálové aj prevádzkové náklady. Vďaka využiteľnosti pre vysokovýkonné aj podnikové aplikácie sa servery s procesormi Prodigy môžu hladko a dynamicky prepínať medzi záťažami bez potreby špecifického hardvéru pre AI. Významne by sa tak mala zvýšiť využiteľnosť serverov.