Taiová: USA ešte nie sú pripravené na zrušenie ciel na čínsky dovoz

Washington 29. marca (TASR) - USA ešte nie sú pripravené na zrušenie ciel na čínsky dovoz, sú však otvorené rokovaniam s Pekingom. Vyhlásila to Katherine Taiová, nová obchodná zástupkyňa amerického prezidenta Joea Bidena.



Taiová, ktorej vymenovanie bolo potvrdené začiatkom tohto mesiaca, v rozhovore pre noviny Wall Street Journal (WSJ) pripustila, že clá zasiahli niektoré americké spoločnosti a spotrebiteľov, ale upozornila tiež, že zároveň niektoré podniky aj chránia.



V januári 2020 podpísal bývalý americký prezident Donald Trump prvú fázu dohody, ktorá by mala viesť k ukončeniu vzájomného obchodného sporu dvoch najväčších ekonomík sveta. V predchádzajúcich rokoch si totiž obe strany vzájomne zaviedli clá na množstvo produktov.



Taiová v rozhovore pre nedeľné vydanie WSJ priznala, že mnohí žiadajú zrušenie ciel. Bývalá obchodná právnička, ktorej rodičia sa narodili v Číne, však varovala, že náhle zredukovanie poplatkov by mohlo poškodiť americké hospodárstvo, pokiaľ nebude zmena v politike „oznámená spôsobom, ktorý umožní ekonomickým subjektom vykonať úpravy“. Poznamenala tiež, že je dôležité zabezpečiť, aby „firmy, obchodníci, výrobcovia alebo ich zamestnanci“ boli schopní plánovať si budúcnosť.



Taiová v rozhovore povedala, že aj keď si clá na jednej strane vyberajú daň od niektorých amerických podnikov, boli uvalené preto, aby sa dosiahla „náprava nevyváženej a nespravodlivej situácie v obchode“. A dodala, že dôvody, pre ktoré zatiaľ clá zostávajú, sú "taktické". „Žiadny vyjednávač sa nevzdá pákového efektu, však?“ povedala. „Každý dobrý vyjednávač si nechá všetky svoje možnosti otvorené.“



Taiová diskutovala o obchodných praktikách Pekingu v telefonických rozhovoroch aj s japonskými ministrami a dodala, že v prípade obchodu podporuje „holistické preskúmanie Číny“.