Taiová verí, že USA a EÚ vyriešia spor dotácií pre výrobcov lietadiel

Washington 27. mája (TASR) - Americká obchodná zástupkyňa Katherine Taiová je optimistická a verí, že USA a Európska únia (EÚ) dokážu vyriešiť dlhotrvajúci spor o dotácie pre výrobcov lietadiel. Budú sa tak môcť sústrediť na väčšie problémy vrátane vznikajúceho čínskeho leteckého priemyslu.



Taiová, ktorá pracuje na obnovení obchodných vzťahov so spojencami na celom svete po „colných vojnách“ bývalého prezidenta Donalda Trumpa, odmietla uviesť akékoľvek podrobnosti o svojich rokovaniach s EÚ a Britániou, ale dala najavo optimizmus.



„Nie je možné predpovedať vývoj akýchkoľvek rokovaní,“ vyhlásila, ale dodala, že je optimistická. USA podľa nej vkladajú do rokovaní maximum a má pocit, že rovnako k nim pristupujú aj ich partneri.



Valdis Dombrovskis, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za obchod, minulý týždeň uviedol, že Brusel a Washington pracujú na vyriešení sporu o dotácie pre výrobcov lietadiel do 10. júla.



Obe strany sa v marci dohodli na pozastavení ciel na import (za miliardy dolárov) v súvislosti so 16 rokov trvajúcim sporom na pôde Svetovej obchodnej organizácie o dotácie pre koncerny Airbus a Boeing. Pozastavenie trvá do 10. júla, pričom ak sa nedohodnú na riešení, clá sa znova obnovia od 11. júla.



Na otázku, ako blízko sú obe strany k dohode, odvetila Taiová jednoducho, že jej „drží palce“. Dodala, že ju povzbudil partnerský prístup zo strany Dombrovskisa a urobí všetko, čo je v jej silách, aby vytvorila „maximálne podmienky pre úspech“.



Poukázala tiež na fakt, že Čína sa netají svojimi ambíciami stať sa globálnym hráčom v oblasti komerčných lietadiel. A to považuje za väčší problém. Spojením svojich síl sa USA a EÚ môžu posunúť vpred. Keď prekonajú vzájomné spory, môžu upriamiť pozornosť na iné, väčšie problémy, uzavrela Taiová.